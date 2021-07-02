Полиция Израиля штурмовала район Сильван в оккупированном Восточном Иерусалиме, где власти снесли магазин в квартале Аль-Бустан. Почти 1500 человек, живущих в этом районе, столкнулись с угрозой принудительного выселения, сообщает Al Jazeera.

Для разгона палестинцев израильские силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули. Позже столкновения случились и в других частях Сильвана, включая районы Батн-эль-Хава и Бир-Аюб.

Палестинский Красный Полумесяц сообщил как минимум о 13 раненых в Аль-Бустане, добавив, что израильские силы полностью окружили этот район, прежде чем снести мясную лавку Аль-Халила. Израильские власти заявляют, что магазин был построен без разрешения.

На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, видно, как израильские силы избивают хозяина магазина по имени Нидаль аль-Раджаби за нарушение приказа о сносе. Семья аль-Раджаби также владеет зданием, в которой находится магазин.

Еще 1500 человек, живущих в Аль-Бустане, могут потерять свои дома. На месте квартала израильтяне хотят создать археологический парк.

Срок, установленный израильскими властями для сноса домов жителей Аль-Бустана, истек 27 июня. Палестинцам было приказано снести свои дома к этому дню, в противном случае израильские власти грозят им штрафными санкциями. Все документы на собственность признаны израильским судом недействительными.

Жители Сильвана призвали международную общественность оказать давление на Израиль, чтобы он прекратил принудительное выселение. В соцсетях стал популярным хэштег #SaveSilwan – #СпаситеСильван.

Правозащитные группы, в том числе Amnesty International, потребовали прекратить выселение палестинских жителей в Сильване.

«Израильские власти должны немедленно прекратить насильственное перемещение людей и снос их домов и имущества», – заявила Кэролайн Орт, директор Норвежского совета по делам беженцев в Палестине.

«В соответствии с Четвертой Женевской конвенцией Израиль обязан защищать мирных жителей, находящихся под его оккупацией, и воздерживаться от уничтожения частной собственности», – добавила Орт.