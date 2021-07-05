В 2020 году пандемия коронавируса нанесла экономике России ущерб в размере почти 1 трлн рублей. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на доклад Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году».

В ведомстве посчитали, что без учета потерь ВВП ущерб составил более 997,06 млрд рублей. Это почти в полтора раза больше, чем суммарный урон от остальных инфекционных болезней.

Так, прямые затраты на лечение больных в стационарах составили около 183 млрд рублей, а затраты на тестирование – 108 млрд рублей. Еще как минимум 515 млрд ушло на прямые выплаты для поддержки населения и предприятий, а 189,4 млрд рублей – непосредственно на организацию и оказание медпомощи больным COVID-19.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, деньги, выделенные для сферы здравоохранения, были предназначены для строительства стационаров, перепрофилирования больниц в инфекционные, разработки, производства и распределения оборудования и препаратов против COVID-19, производства средств индивидуальной защиты и других целей.

При этом ранее в правительстве сообщали, что государство потратило на поддержку экономики в пандемию в общей сложности 4 трлн рублей. Из чего складывается эта сумма, первый вице-премьер Андрей Белоусов не уточнял.

В Росстате заявили, что в 2020 году падение экономики России стало максимальным за 11 лет – ВВП упал на 3%. В первом квартале 2021 года, по предварительным данным статистического ведомства, ВВП снизился на 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Росстат фиксирует падение экономики четвертый квартал подряд.