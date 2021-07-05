Население Туркменистана сократилось и в стране проживает 2,7-2,8 млн человек, сообщает «Азатлык» со ссылкой на троих чиновников, связанных с переписью населения.

По словам одного из источников, ведомства уже собрали предварительные данные по переписи населения для того, чтобы отчитаться в администрацию президента Туркменистана.

«Методики были использованы разные, в основном – подомовой обход, хотя были использованы и другие прямые и косвенные данные – количество призывников в армию, выпускников школ, учащихся вузов, воспитанников детских садов, количество заключенных, данные из миграционной службы о прибывших и убывших, информация из ЗАГСов о рожденных и умерших и прочие данные. По всем выкладкам, население Туркменистана на начало этого года составляет примерно 2 миллиона 700 тысяч человек», – цитирует издание свой источник.

Последняя перепись населения в Туркменистане была проведена в декабре 2012 года, однако данные так и не обнародовали.

В статистике Всемирного банка, опирающейся на официальную информацию, в 2018 году году численность населения оценена в 5,8 миллиона человек. Официальный правительственный проект оценивал население в 6,2 миллиона в 2020 году. Источники «Азатлык» говорят, что в реальности страна испытывает резкую депопуляцию, что стало неожиданностью даже для властей.

Только с 2008 по 2018 страну покинули больше 1 миллиона 800 тысяч человек, утверждают источники «Азатлык». Население уезжает в Турцию, Россию, Украину и даже в Узбекистан. При этом власти пытаются усложнить выезд из страны. Например, в 2018 году власти останавливали выезд из страны граждан моложе 40 лет.

Если оценки источников «Азатлык» верны, за время правления Сапармурата Ниязова и Гурбангулы Бердымухамедова страна сократила свое населения до уровня 1980-х, заключает киргизский портал K-News.