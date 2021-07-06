По данным исследования Всемирной организации здравоохранения за 2021 год, на долю каждого жителя РФ старше 15 лет приходится 11,5 литров проданного спиртного. Алкоголизм стал большой социальной проблемой и представляет серьезную угрозу демографии страны.

История русского алкоголизма

Дружбу с алкоголем человечество пронесло сквозь века. Эволюционировали люди – эволюционировали и спиртные напитки. Российские культурологи и историки говорят о том, что в Московском царстве традиционными напитками были слабоалкогольные мед, квас и пиво. Только с началом отношений между Византией и Московией в обиходе славян появилось вино, и византийские «сомелье» с успехом проводили дегустацию среди «варваров». Впрочем, по причине дороговизны доступно оно было не всем.

Первым поистине грандиозным алкогольным реформатором в Московии стал царь Иван Грозный, создавший, как бы мы сегодня выразились, франшизу «Царев кабак» и автоматически ставший спиртным монополистом в стране. По царскому указу, распивать спиртные напитки разрешалось только в этих заведениях, цены были достаточно высоки, а закуска считалась дурным тоном.

Винная карта также не отличалась разнообразием, включая единственный пункт: так называемое «горячее вино» – водку крепостью 20%. Крепкий напиток без закуски очень быстро распалял воображение посетителей, но и стоил весьма прилично. Поэтому завсегдатаями царевых кабаков чаще других были опричники (сотрудники спецслужбы Ивана Грозного), которые могли позволить себе, в отличие от простого народа, заходящего в кабак по определенным дням, проводить там буквально каждый вечер.

Схема оказалась работоспособной и приносящей государству высокие дивиденды и с незначительными изменениями (контингент кабаков изменился, а количество и качество выпивки существенно расширилось) просуществовала до конца XIX века, когда обнаружилось, что страна фактически спивается.

Российская культура потребления алкоголя исторически предполагала употребление крепких спиртных напитков, в большинстве своем неразбавленных, и не придавала особого значения закуске. Еще при царской России понятие «гвардейский тычок» означало опрокидывание рюмки за рюмкой водки при поднятии по лестнице для новоприбывшего гвардейского офицера. Также можно вспомнить традицию закусывать коньяк одним лимоном, получившую среди российского офицерства название «николашки», в честь российского императора Николая II.

К концу ХIX века, осознав угрожающий масштаб пьянства, чиновники разработали ряд программ по пропаганде трезвого образа жизни, в результате которых ситуация стала улучшаться, и так происходило вплоть до 1914 года. Затем последовал ряд известных исторических событий (Первая мировая война, череда революций, гражданская война, разруха, голод, бедность) и, по факту, уже в СССР заново спиртные напитки появились в свободной продаже только в 1925 году.

Подлинная эпоха первого алкогольного ренессанса началась во время правления Леонида Брежнева. Умонастроение людей этого исторического отрезка в СССР обычно описывается словом «застой». Что означало стагнацию, невозможность самореализации, бесперспективность и тотальный дефицит. Естественно, что в тоталитарном обществе запретов постоянного контроля и надзора государства за человеком единственной отдушиной был алкоголь.

В очередной раз осознав, что страна спивается, в 1985 году Президиум Верховного Совета СССР выпустил Указ «О борьбе с пьянством и алкоголизмом», в результате которого из-за сокращения количества доступного алкоголя население страны в большей части перешло на самогоноварение. Дома, на кухнях, в ванных, сараях, в подвалах и гаражах люди готовили самогон из самых невероятных ингредиентов, с успехом употребляя его сами, угощая других и продавая его.

Начиная с 1992 года в связи с рыночными реформами и отменой государственной монополии на спиртосодержащую продукцию ситуация на рынке алкоголя резко изменилась. Изготовление самогона из сахара и прочих пищевых продуктов стало невыгодным, и закономерно появились новые источники фальсификатов, например такие, как технический спирт, свободный от акцизных сборов, которые покрывали до 20% от общего потребления. По данным Роскомторга, при выборочных проверках брак в период с 1991 по 1994 годы доходил до отметки 67,2%.

Проблема сел

В отличие от городов-миллионников, в регионах России сложилась катастрофическая ситуация. Прослеживается четкая тенденция: чем депрессивнее регион и выше безработица, тем выше уровень алкоголизации населения. В современной России «пальму первенства» в этой области держат Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ и Магаданская область, а меньше всего пьют в исторически мусульманских республиках, таких как Чечня и Ингушетия. Как отмечают исследователи, практически во всех северокавказских республиках (Чечня, Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Ставропольский край) объемы продаж водки и пива являются одними из самых низких по стране, а также «эффективно работает антиалкогольное законодательство».

Из-за бедности населения в периферийных регионах жители вынуждены приобретать более дешевые спиртные напитки, что закономерно приводит к большему количеству алкогольных отравлений со смертельным исходом, преступлениям на почве пьянства, семейному насилию и самоубийствам, совершенным в пьяном виде. Зачастую спиртные напитки в маленьких городах и селах отпускаются в кредит, что упрощает получение желаемого, но заводит людей в кабалу и порочный круг, который тяжело, а иногда и даже невозможно разорвать.

Другой, возможно, даже худшей стороной медали является алкоголизация и наркомания молодежи. В семье, где один из родителей систематически пьет, отсутствуют условия для нормального воспитания и развития детей. А если к этому добавить еще доступность слабоалкогольных напитков и преуменьшение их вреда, тем более для молодого и растущего организма, то перспективы молодежи в небольших городах и селах вырисовываются весьма печальными.

Пивной бум может предполагать через несколько лет вспышку пивного алкоголизма. Это отнюдь не безобидная вещь. Дело в том, что из-за слабой концентрации в пиве алкоголя его пьют в больших количествах, чем водку или вино. Поэтому алкоголизм на почве употребления пива развивается в 3-4 раза быстрее, чем от крепких спиртных напитков.

Как отмечал бывший министр внутренних дел России Рашид Нургалиев, пропаганда пива за последние годы стала причиной алкоголизма сотен тысяч подростков. Аналогичного мнения придерживаются медицинские работники, в частности Сергей Полятыкин, руководитель медицинских программ фонда «Нет алкоголизму и наркомании».

Зачастую одним из факторов миграции в мегаполисы служит желание «сбежать» от пропитанной алкоголем жизни у себя на родине. Корнем проблемы алкоголизма является безработица в этих регионах, отсутствие позитивной повестки дня и бесперспективность.

Реакция властей

Со своей стороны, руководство РФ пытается бороться с алкоголизмом административными методами, посредством принятия законопроектов и ряда ограничительных мер, таких как возобновление деятельности вытрезвителей. В декабре 2020 года Государственная Дума приняла закон, предоставляющий регионам Российской Федерации право открывать вытрезвители на основе государственно-частного партнерства.

Также была предпринята частично успешная попытка убрать рекламу спиртного из средств массовой информации. Согласно требованиям российского федерального закона «О рекламе», запрещено размещать рекламу алкогольных напитков на ТВ и радио, на наружной рекламе, а также в электронных СМИ.

Однако в настоящее время меры по ограничению рекламы алкогольной продукции подверглись послаблению, не успев достигнуть целевых результатов. Федеральный закон от 21.07.2014 № 235-ФЗ легализовал рекламу пива в печатных изданиях, физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях во время трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований (в том числе спортивных матчей, игр, боев, гонок), а также на телеканалах, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера.

Подводя итог, можно отметить, что в России раньше было принято считать, что алкоголизм – это заболевание низших социальных слоев. Современная реальность доказывает обратное: спиться может каждый, от бездомного до генерального директора. Просто один делает это при помощи дешевой и зачастую фальсифицированной водки, а другой уничтожает себя дорогим виски или текилой.