Телеиндустрия РФ довольно убыточна. Даже гиганты по продаже рекламы, а это основной доход практически любой телекомпании, стабильно терпят убытки. Так, по финансовым отчетам за 2019 год, расходы в индустрии в целом превысили доход на 50 млрд рублей (приблизительно 700 млн долларов). Лидер телерейтингов и создатель топового российского ТВ-продакшна ВГТРК потратила на создание контента больше, чем заработала, оставшись с убытком в размере 27,1 млрд рублей. Убытки «Первого канала» составили 12,5 млрд рублей. Владельцы НТВ, «Газпром-Медиа», сухо сообщают об общих убытках компании в 4,8 млрд рублей.

На фоне финансовой несостоятельности добавляет негатива в общую картину и опрос «Левада-Центра», согласно которому уровень доверия телевизионным новостям упал с 80% до 55% за 2019 год. Как показало исследование, эти 55% большей частью состоят из пенсионеров, среди которых смотрят телевизор 93%.

На выделенные государством 1,4 млрд долларов можно снять семь оскароносных фильмов уровня «Титаника» (200 млн долларов) или почти 22 фильма уровня бестселлера проката под названием «Секс и город», но нет.

В условиях гибридной конфронтации с окружающим Российскую Федерацию миром, которая со времен СССР достигла небывалых размеров, аннексии Крыма, поддержки боевиков на Донбассе, развязывания военных действий в Сирии, Ливии и ЦАР, экономических санкций, падения цен на нефть и, как следствие, экономического кризиса, а в последний год и пандемии Covid-19, российское руководство не может себе позволить не вкладывать деньги налогоплательщиков в пропаганду. Вот и получается, что формирование «нужного» общественного мнения и настроения среди широких масс сами эти массы и оплачивают. Государство субсидирует эту отрасль достаточно щедро. Насколько же щедро – давайте разберемся.

Фонтан денег

Сухие цифры всегда воспринимаются абстрактно и, как правило, выглядят более убедительно в сравнении с чем-то действительно понятным и близким. Популярный блогер Илья Варламов предложил сравнить субсидии телеканалам с бюджетами крупных и средних городов России.

«Первый канал», или как его еще называют, «главная кнопка страны», в 2020 году получил субсидии от государства в размере 6,5 млрд рублей, что даже больше бюджета самого южного города России Дербента с населением в 100 тыс. человек, который составляет 5 млрд рублей.

«ВГТРК» – второй номер в дотациях за счет налогоплательщиков, получил 24,2 млрд рублей, что равняется годовому содержанию Воронежа (бюджет 21,46 млрд рублей) и нескольких деревень поблизости.

RT – лидер по финансированию от государства, который получил 27,4 млрд рублей. Эта цифра сравнима с бюджетом столицы Татарстана, одной из самых богатых республик РФ, Казани, который составляет 24,96 млрд рублей. Телекомпания «НТВ» получила в 2019 году три бюджетных субсидии на общую сумму 1,29 млрд рублей.

Сотрудники на миллион

Топ-каналы часто называют рупором власти. Многочисленные ток-шоу на острые политические темы в течение дня, основная часть которых – это отношения России и Украины или России и Запада. Формирование нужного общественного мнения и почвы для практически полной поддержки линии руководства страны щедро финансируется. Если сравнить зарплаты топ-ведущих этих «политических» шоу с пенсиями или зарплатами врачей, в том числе и борющихся с Covid-19, то сравнение будет сильно контрастировать.

Например, по итогам 2020 года самым высокооплачиваемым работником телеиндустрии РФ стал ведущий ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале» Артем Шейнин, заработавший за год 100 млн рублей. Это 1,4 млн долларов в год, или 115 тыс. долларов в месяц. Для сравнения, зарплата врача в ковидном госпитале в Ростове-на-Дону составляет приблизительно 115 тыс. рублей в месяц. 115 тыс. рублей и 115 тыс. долларов – в семьдесят раз больше в пользу пропаганды.

Второе и третье место занимает супружеская чета Кеосаян-Симоньян (Симоньян – главный редактор ИА «Россия сегодня», руководитель канала RT, а Кеосаян – продюсер и ведущий программы «Международная пилорама» на канале НТВ) с совокупным доходом 156 млн рублей (2,16 млн долларов). Для сравнения, рабочий по уходу за животными в московском зоопарке получает 25 тыс. рублей ежемесячно, что составляет 300 тыс. рублей в год. Это в 520 раз меньше суммарного заработка звездной четы.

Четвёртое место – Владимир Соловьев (телеведущий канала Россия (ВГТРК), программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», программы «Москва. Кремль. Путин») с годовым доходом в 52,6 млн рублей, что составляет совокупную годовую пенсию 310 российских пенсионеров. Пятое место поделили между собой супруги Попов-Скабеева (ведущие ток-шоу «60 минут» на канале Россия, ВГТРК) (25,6 млн руб), которые могут содержать до 150 российских бабушек. На шестом месте находится Наиля Аскер-Заде (тележурналист, программа «Действующие лица» на канале Россия, ВГТРК), с годовой зарплатой в 6,5 млн рублей, что составляет годовой доход 38 пенсионеров.

Неожиданно, но человек, имя которого стало нарицательным, символизируя пропаганду и искажение фактов, Дмитрий Киселев (ВГТРК, Россия, ведущий программы «Вести недели», руководитель ИА «Россия сегодня») задекларировал годовой доход в размере всего лишь 4,6 млн рублей, что позволяет содержать в 21 раз меньше пенсионеров и пенсионерок, чем на сумму дохода лидера рейтинга Артем Шейнин. Зарплату в качестве руководителя «Россия сегодня» господин Киселев не афиширует, поэтому сколько это в пересчете на пенсии сказать сложно.

Рейтинг замыкает Андрей Норкин, ведущий телепрограммы «Место встречи» на НТВ с доходом в 4,3 млн рублей, что составляет годовой доход всего 25 российских пенсионеров.

Исходя из этих цифр, можно сделать вывод о текущих приоритетах российского государства. На фоне сокращения выделения средств для социальных проектов и, в меньшей степени, даже оборонной отрасли, финансирование пропаганды только увеличивается и представляет собой разительный контраст с доходами сотрудников бюджетных организаций и социально не защищенных слоев населения, хотя происхождение этих сумм одно и то же – деньги налогоплательщиков.

Герой одного советского фильма, получившего «Оскар» в 1980 году, говорил: «Скоро вообще ничего не останется, одно только телевидение. Ни газет, ни театра, ни литературы, ни поэзии, одно только телевидение». Как показывают цифры, эта точка зрения ближе к истине, чем нам кажется. Получается, что труд пропагандистов более ценен и более высокооплачиваем, чем труд министра обороны (12,6 млн рублей) и министра иностранных дел (8 млн рублей), не говоря уже о простых людях.