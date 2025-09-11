Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило о подозрениях в отношении директора ФСБ России Александра Бортникова и министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. Их считают причастными к силовому разгону акций протеста на Майдане в Киеве в 2013–2014 годах.

По данным следствия, российские чиновники «через своих подчиненных способствовали превышению полномочий украинскими силовиками, применению чрезмерной силы, спецсредств и оружия, что привело к гибели и ранениям протестующих».

ГБР утверждает, что по договоренности Бортникова и Колокольцева с тогдашним руководством СБУ и МВД Украины в Киев прибыла группа сотрудников ФСБ и МВД РФ.

Она якобы участвовала в планировании операций по разгону митингующих и обеспечила поставки российских гранат, использованных против демонстрантов.