ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Киев обвинил глав ФСБ и МВД РФ в причастности к разгону Майдана
Государственное бюро расследований Украины заявило, что подозревает глав ФСБ и МВД России в причастности к силовому разгону протестов в 2013–2014 годах
Киев обвинил глав ФСБ и МВД России в причастности к разгону Майдана / Reuters
день назад

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило о подозрениях в отношении директора ФСБ России Александра Бортникова и министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. Их считают причастными к силовому разгону акций протеста на Майдане в Киеве в 2013–2014 годах.

По данным следствия, российские чиновники «через своих подчиненных способствовали превышению полномочий украинскими силовиками, применению чрезмерной силы, спецсредств и оружия, что привело к гибели и ранениям протестующих».

ГБР утверждает, что по договоренности Бортникова и Колокольцева с тогдашним руководством СБУ и МВД Украины в Киев прибыла группа сотрудников ФСБ и МВД РФ.

Она якобы участвовала в планировании операций по разгону митингующих и обеспечила поставки российских гранат, использованных против демонстрантов.

Читайте также

После событий Майдана, по версии следствия, российские чиновники помогали украинским силовикам скрываться от правосудия.

Еще в мае 2024 года ГБР сообщало о подозрениях против Бортникова, главы Росгвардии Виктора Золотова и 19 высокопоставленных сотрудников российских спецслужб.

Им заочно инкриминировали организацию госизмены, разжигание вражды и незаконное препятствование акциям протеста.

