Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило о подозрениях в отношении директора ФСБ России Александра Бортникова и министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. Их считают причастными к силовому разгону акций протеста на Майдане в Киеве в 2013–2014 годах.
По данным следствия, российские чиновники «через своих подчиненных способствовали превышению полномочий украинскими силовиками, применению чрезмерной силы, спецсредств и оружия, что привело к гибели и ранениям протестующих».
ГБР утверждает, что по договоренности Бортникова и Колокольцева с тогдашним руководством СБУ и МВД Украины в Киев прибыла группа сотрудников ФСБ и МВД РФ.
Она якобы участвовала в планировании операций по разгону митингующих и обеспечила поставки российских гранат, использованных против демонстрантов.
После событий Майдана, по версии следствия, российские чиновники помогали украинским силовикам скрываться от правосудия.
Еще в мае 2024 года ГБР сообщало о подозрениях против Бортникова, главы Росгвардии Виктора Золотова и 19 высокопоставленных сотрудников российских спецслужб.
Им заочно инкриминировали организацию госизмены, разжигание вражды и незаконное препятствование акциям протеста.