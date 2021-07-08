Управление Следственного комитета по Петербургу возбудило уголовное дело о халатности после того, как детей с инвалидностью отправили в пансионат «Полярные зори» в Анапе. Родители детей возмутились антисанитарными условиями проживания.

Дело возбудили против неустановленных лиц в администрации Красносельского района Петербурга. Чиновники заключили контракт с «Экспертной компанией» на 51 путевку в «Полярные зори». По мнению СК, условия проживания в пансионате «не соответствуют требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности». Стоимость путевки составила 47 тыс. 407 рублей за 21 день или 2300 рублей в сутки за отдыхающего. Всего детям-инвалидам и сопровождающим их лицам выдали 51 путевку.

В администрации и пансионате прошли обыски.

Родители детей, которые должны были отдохнуть в санатории, описывают условия, где им приходится жить.

«Состояние номера – ужасное: нет ключа от входной двери, пыль и паутина везде, сломанная тумба и шкаф, ванная комната в черной плесени и грибке, ржавые и протекающие трубы канализации, обертки от презервативов под кроватью (в детском лагере!) и гнилой апельсин, нет стола, стульев, холодильника, телевизора и кондиционера», – написала одна из родительниц.

По ее словам, воду в санатории подают пять раз в день и это время совпадает с приемом пищи, поэтому нужно делать выбор либо в пользу еды, либо в пользу душа.

«У меня сердце кровью обливается, когда мне жена говорит, что они с нашим сыном с утра проснулись все обкусанные блохами! При этом администрация ответила: «Закрывайте окна на ночь!»» – рассказал Znak.com петербуржец Николай Таланов, у которого в «Полярных зорях» отдыхали жена и сын.