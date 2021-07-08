Сын экс-депутата Госсовета Татарстана от «Единой России» Альберта Фахрутдинова Айдар Фахрутдинов получил гражданство Черногории в обмен на инвестиции. Об этом сообщает издание «Важные истории».

Имя Фахрутдинова-младшего включено в списки получивших гражданство Черногории по ускоренной процедуре иностранцев в 2020 и 2021 годах. Перечни опубликованы на портале правительства страны. По данным издания, все они смогли за счет инвестиций получить новые паспорта не за стандартный десятилетний срок, а за пару месяцев. При этом им не нужно было отказываться от прежнего гражданства.

Супружеская пара Фахрутдиновых владеет фабрикой «Кулон». Компания с уставным капиталом в 10 тыс. руб. была создана в 2012 году. Фабрика убыточна, но это не помешало семье вложиться, чтобы получить гражданство Черногории.

Айдар Фахрутдинов получил черногорский паспорт 26 мая этого года вместе с супругой и двумя детьми, родившимися в Швейцарии. «Точная сумма их вложений не указана. Но минимальная стоимость паспортов (все зависит от региона, где покупается недвижимость) на семью из четырех человек может составлять около 400 тысяч евро. Это 35,98 млн рублей по курсу Центробанка России на 26 мая 2021 года», – отмечается в статье.

Альберт Фахрутдинов же является основателем фабрики «Кулон». Пост депутата Госсовета Татарстана он занимал с 2009 по 2019 годы.