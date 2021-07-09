В начале июля Министерство просвещения РФ опубликовало приказы, которые утверждают новые федеральные государственные стандарты образования для начальной и основной школы (ФГОС). Это если говорить официальным языком, а если простым, то были подписаны документы, которые касаются абсолютно всех российских школ, учеников и их родителей, они теперь на многие годы вперед определяют содержание школьного образования России.

Интересно, что всего полтора года назад проект этих стандартов раскритиковала Российская академия образования. Эксперты тогда сделали порядка 500 замечаний к документу. Главное их заключение было таким: стандарты направлены на контроль учащихся и не предлагают способов социализации. Сегодня в Минпросвещения считают, что нагрузка на школьников не увеличится, зато позиции российского образования улучшатся, и хотят внедрить новые программы уже в этом учебном году. Действительно, официально учить по новым стандартам школьников России начнут с 1 сентября 2022-го, но учебные программы могут быть изменены уже сейчас, если на это согласятся родители учеников.

Финансовая грамотность на географии

Новость об измененных стандартах обучения появилась в информпространстве с сообщения Банка России о том, что в ближайшее время во всех школах станет обязательной финансовая грамотность. Причем о ней было заявлено как об отдельном предмете, что вызвало большое недоумение со стороны родителей и учителей, поскольку это хоть и польза, но также и серьезное увеличение и без того немалой нагрузки на всех участников современного образовательного процесса. Пресс-служба Минпросвещения по этой причине даже отдельно заявила, что изучать финансовую грамотность российские школьники будут в рамках уже имеющихся предметов: в начальной школе на уроках «Окружающего мира» и «Математики», в средней – на уроках «Обществознания», «Информатики», «Географии» и других.

«Речь не идет о введении нового предмета, и это не приведет к повышению часовой допустимой нагрузки на ребят», – говорится в официальном сообщении ведомства. В данном случае важно то, что теперь знания по финансовой грамотности закреплены на уровне ФГОС в числе обязательных навыков, которые школьники получают по итогам освоения программы.

Кстати, первый зампред регулятора Сергей Швецов отметил, что уже сейчас 86% школ так или иначе включают финансовую грамотность в учебные планы, а в каждый пятой школе педагоги даже обязаны проводить такие уроки.

Предположительно система будет выстроена следующим образом. С 1-го класса детей начнут обучать безопасному поведению в интернете, в том числе при совершении платежей и переводов. Им также расскажут, как анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план. В средней школе ученики оценят риски предпринимательской деятельности и ознакомятся с примерами «недобросовестных практик финансовых организаций» и видами мошенничества. Часть математических заданий будет связана с расчетом цен товаров и услуг, еще один блок затронет вопросы налогообложения, а на уроках географии планируют обсуждать определения качества жизни и финансового благополучия. Кроме того, школьники должны будут научиться самостоятельно составлять и заполнять простые формы и документы – заявления, обращения, декларации, доверенности, в том числе в электронном виде.

Второй иностранный – всё

Вопрос относительно новых образовательных стандартов, который действительно волновал школьников и их родителей, касался второго иностранного языка: останется ли он обязательным, а если нет – то можно ли от него будет отказаться уже в 2021-2022 учебном году?

Как известно, сейчас второй иностранный язык в 5-9-х классах является обязательным, но все же правильнее говорить «формально обязательным». Ведь реальная ситуация обстоит так, что где-то он есть, а где-то его нет, где-то его изучают по желанию, а где-то – выбора нет. Действительно, не все школы ввели дополнительный урок в свою стандартную программу: в основном – по причине нехватки преподавателей и учебного материала, но иногда – по причине его нецелесообразности (как, например, в школах негуманитарного направления).

Интересно, что те учебные заведения, которые «связались» со вторым иностранным, сами определяли объем часов и их распределение по годам обучения. И нередко это был всего один урок в неделю. Как показали опросы, после такого обучения большинство выпускников остались на уровне, который деликатно называется «читаю и перевожу со словарем». В итоге качеством изучения второго иностранного языка, по данным «Российской газеты», оказались недовольны 65,4% родителей. И практически все они посчитали, что второй иностранный не нужен для большинства детей.

«Второй иностранный язык, по большому счету, можно назвать профанацией: не хватает учителей, часов, мотивации. Часто на этот курс в школах ставят студентов-практикантов, которые и сами толком не владеют языком, – констатировала директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко. – Когда у школы нет никаких возможностей дать этот предмет на качественном уровне, откуда у детей возьмется желание учиться? Все это только добавляет стресса и неэффективной нагрузки детям, школе, родителям».

Наконец, родители, учителя и им сочувствующие были услышаны. Согласно новым ФГОС, изучение второго иностранного языка в школах РФ станет необязательным. «Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, осуществляется по заявлению обучающихся, родителей... и при наличии в организации необходимых условий», - эта норма станет правилом с 1 сентября 2022 года. А в предстоящем учебном году проблема второго иностранного языка официально ляжет на плечи родителей: только по их заявлению школа сможет убрать его из расписания. Не будет заявления – второй язык останется, пусть и всего на один год.

Субъективный патриотизм

О том, почему потребовалось менять образовательные стандарты, объяснил журналистам «Российской газеты» ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко. «Я бы назвал эти стандарты стандартами компромисса, – признался он. – Изменения начали вносить еще в 2015-м – старались описать результаты образования более конкретно. В новом документе появились более подробные и конкретные формулировки, например: нужно знать теорему Пифагора и применять ее при решении математических задач».

По словам ректора МГПУ, в 2015 году планировалось вносить изменения только для русского языка и математики, но в процессе работы стало ясно, что нужно конкретизировать требования почти для всех предметов. Так, по некоторым дисциплинам, например, математике, физике, химии, новые стандарты вводят уровни изучения: базовый и углубленный. А вот школьную историю делить на уровни не стали.

Но при этом российским школьникам собираются добавить патриотизма. Ведь в новой версии ФГОС говорится, что стандарт «формирует гражданскую идентичность» учеников и включает патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Представители сферы образования уже сейчас задаются вопросом, который пока остается без ответа: какой может быть критерий оценки уровня сформированности российской идентичности?

«Раз нет критерия, значит, невозможно проконтролировать объективно, – считает учитель высшей категории Леонид Перлов. – При возникновении необходимости можно предъявить претензию, скажем, недостаточно лояльному учителю. А вот ты ФГОС не выполняешь в этом пункте, а вот твой ребенок пошел на митинг навальнистов – значит, провалил пункт «воспитание гражданственности». А может, он его, наоборот, выполнил? Трактовать это можно, как угодно».

Сопредседатель совета профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий полагает, что учебный процесс в этом плане, скорее всего, не изменится, хотя, очевидно, у учителей прибавится бумажной работы: отчеты сами себя не напишут. «Я надеюсь, что выполнять новые требования школьным учителям будет не очень сложно, – говорит Луховицкий. – Потому что немедленно будут найдены общие, ничего не значащие формулы, и все мы будем их вставлять. Доказать, что учитель не занимается патриотическим воспитанием, тоже невозможно. Скорее всего, придется писать лишний отчет. Но на уровне образования, например, это вряд ли скажется».

Ранее также появлялась информация о том, что уже в 2021 году каждая общеобразовательная организация сможет проводить у себя уроки футбола. 24 декабря 2020-го была утверждена программа предмета «Физическая культура» на основе футбола, в разработке которой участвовал Российский футбольный союз (РФС) совместно с Министерством просвещения и внесенной в реестр ФГОС. Планировалось, что занятие футболом будет заменять третий урок физкультуры и станет стартовой площадкой для знакомства детей с одним из самых популярных видов спорта в стране. Для реализации стратегии развития футбола в 2021 году выбраны три пилотных региона: Нижегородская и Свердловская области, а также Республика Татарстан.