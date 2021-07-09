В Иране состоялась церемония передачи новых вооружений для сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции, на которой были замечены новые образцы вооружений, которые недавно пошли в войска. В частности – новый высокотехнологичный противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Алмаз».

ПТРК «Алмаз» создан на базе одноименной ракеты воздушного пуска, представленной в 2017 году как штатное вооружение беспилотника Ababil-III. На презентации ПТРК было заявлено, что она имеет высокотехнологичную головку самонаведения и тандемную боевую часть.

Заявлена дальность поражения целей до 8 км, но она вряд ли соответствует действительности (вероятнее всего, это дальность при пуске с воздуха, в варианте «земля-земля» этот параметр будет существенно меньшим). Некоторые военные эксперты уже увидели сходство «Алмаза» с американским «Джавелин» или израильским ПТРК Spike, намекая, что Иран мог создать свою ракету на основе израильского «трофея» методом обратного проектирования, замечает портал Warspot.

Сухопутные войска КСИР также начали получать эти новые иранские ракетные комплексы с ракетами в круглых транспортно-пусковых контейнерах (ТПК), отмечает в своем блоге военный эксперт Юрий Лямин. Новый ракетный комплекс – очередной представитель появляющихся сейчас подобных систем на зыбкой границе между оперативно-тактическими РК и крупнокалиберными РСЗО с управляемыми реактивными снарядами.

Также на церемонии были представлены модернизированный ударный вертолет AH-1J Toufan-2 с новыми иранскими управляемыми ракетами Ghaem-114 с дальностью до 10 к, мины, партия иранских разведывательно-ударных БПЛА Mohajer-6 с управляемыми бомбами семейства Ghaem, внедорожник с универсальной пусковой установкой под различные реактивные снаряды (от 107-мм Fajr-1 до 333-мм Falagh-2) и внедорожники со сдвоенной пусковой установкой для ПТРК Dehlaviyeh (иранская копия ПТРК «Корнет»), партии иранских бронемашин Toufan и внедорожников Aras 2 и прочее.