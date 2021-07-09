Саудовская Аравия финансирует запуск новой цифровой новостной платформы, у которой будет студия в Вашингтоне. Согласно информации, предоставленной Министерством юстиции США об иностранной лоббистской деятельности в стране, для реализации этой инициативы дочерняя компания государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF) уже потратила $1,6 млн.

Согласно документу, новую инициативу также поддерживает саудовская компания по развитию и инвестициям в технологии (Taqnia ETS). Эли Накузи, генеральный директор Prime Time Media, оказывает консультационные услуги по созданию новостной платформы. Компании заплатили за его услуги уже не менее $1,6 млн. Отмечается, что Taqnia ETS «контролируется и финансируется министерством информации Саудовской Аравии».

Услуги, предоставляемые Prime Time Media, были описаны как «английский контент для новостной платформы». В нем также указано, что $75 тысяч уже были потрачены на оборудование, фрилансеров и место для студии в Вашингтоне. Prime Time Media «будет помогать клиенту в производстве видео нового контента на английском языке», но не будет участвовать в распространении указанного новостного контента. Все документы были подписаны Накузи в июне, а заказ на поставку датирован сентябрем 2020 года.

Отвечая по электронной почте на вопрос портала Middle East Eye, Накузи отметил, что «Taqnia планирует запустить международную онлайн-платформу», и добавил, что его компания якобы не предпринимала никаких усилий по лоббированию.

Впервые о скором запуске новостной платформы сообщило CNBC News в начале июля. В заметке отмечалось, что среди профессионалов, участвующих в проекте, некоторые имеют опыт работы в крупных СМИ, таких как Fox News, Al Jazeera и NBC. Этот шаг – очередной пример лоббистской деятельности Саудовской Аравии в США. Королевство недавно приняло меры по найму лоббистов, чтобы получить доступ к администрации Байдена и Конгрессу, напоминает издание Mena Affairs.