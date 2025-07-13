Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил с резкой критикой в адрес Израиля, заявив, что план переселить 600 тыс. палестинцев в «лагерь интернированных», который хотят возвести на руинах Рафаха, выходит за рамки допустимого.

«То, как сейчас разворачиваются события в Газе, просто невозможно принять», — сказал он в интервью телеканалу ARD. Мерц в который раз призвал к перемирию и немедленному расширению гуманитарной помощи.

По его словам, действия израильских властей вызывают у него серьезное недовольство уже давно. «Я с самого начала дал понять, что происходящее неприемлемо. И продолжаю на этом настаивать», — подчеркнул он.

Канцлер также выразил надежду, что Европа совместно с США сумеет вернуть процесс к решению, которое откроет путь к созданию двух государств. «Палестинцы, как и все, имеют право на землю, где можно жить», — отметил он.

Тем не менее на протяжении большей части войны в Газе Германия оказывала Израилю неизменную военную и дипломатическую поддержку, несмотря на то что целый ряд международных организаций охарактеризовал действия Израиля как геноцид.