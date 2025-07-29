В Кремле подтвердили, что «приняли к сведению» решение президента США Дональда Трампа сократить срок ультиматума Москве, данный на достижение перемирия в российско-украинской войне. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам: «Продолжается специальная военная операция, и мы по-прежнему сохраняем приверженность мирному процессу для урегулирования <...> и обеспечения наших интересов».

Песков также прокомментировал заявление Трампа о том, что тот более не заинтересован во встрече с Владимиром Путиным: «Я бы хотел избежать каких-то оценок. Повторю: мы приняли к сведению». По его словам, вопрос о встрече лидеров США и России «как не стоял в предметном плане, так и не стоит». При этом в Кремле пожаловались на «замедление» в отношениях с США: «Мы бы хотели большей динамики, мы в этом заинтересованы. Но для движения вперед необходимы импульсы с обеих сторон».

Ранее Трамп объявил о сокращении отведенного России срока для достижения прогресса в переговорах — с 50 (изначально объявленных 14 июля) до 10–12 дней. В случае провала дипломатии, США пригрозили 100-процентными пошлинами для всех торговых партнеров Москвы — фактически полным эмбарго на товары из РФ, включая энергоносители. Трамп объяснил свое решение «разочарованием в Путине» и призвал срочно заключить соглашение о прекращении огня.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на эти заявления: «Россия — не Израиль и не Иран, чтобы предъявлять ей ультиматумы». Он добавил, что каждый подобный шаг «приближает войну».

По данным источников в Белом доме, Трамп по-прежнему рассчитывает, что сжатые сроки вынудят Москву проявить гибкость. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил благодарность США за «решимость». Он заявил, что Украина привержена миру и продолжит работу с Вашингтоном.

В Кремле ранее дали понять, что выполнить требования США в обозначенные сроки не готовы. Еще 25 июля Песков усомнился, что встреча Путина и Зеленского, которая должна была бы увенчать мирный процесс, возможна до конца августа: «Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли». Проекты же меморандумов о завершении войны, которыми обменялись делегации в Стамбуле, «диаметрально противоположны» и потребуют «сложной» дипломатической работы, добавил спикер Кремля.