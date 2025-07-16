Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи осудил серию израильских ударов по Сирии, назвав их «неуравновешенной агрессией». В своем заявлении на платформе X он призвал мировое сообщество, включая страны региона, объединиться для прекращения израильской экспансии.

«Оголтелый израильский режим не знает границ... Мир, в том числе регион, должен объединиться, чтобы положить конец его неуравновешенной агрессии», — написал Арагчи.

Арагчи подчеркнул, что Иран, недавно вступивший в военное противостояние с Израилем, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сирии и «всегда будет стоять плечом к плечу с сирийским народом».

Израильские военные подтвердили атаку на Дамаск, заявив, что целью стал вход в штаб-квартиру сирийских вооруженных сил. По данным сирийского государственного телевидения, в результате удара в центре столицы были ранены два человека. Позднее государственное агентство САНА сообщило о новых авиаударах по Дамаску.

Ситуация осложняется возобновлением боев в провинции Эс-Сувейда, где столкновения между правительственными силами и друзскими боевиками привели к гибели не менее 248 человек. Перемирие, объявленное ранее, не продержалось и нескольких часов. Министр обороны Израиля Исраэль Кац потребовал вывода сирийских войск с юга страны, угрожая дальнейшей эскалацией, если требования не будут выполнены.

В среду вечером госсекретарь США Марко Рубио заявил, что стороны «договорились о конкретных шагах, которые приведут к прекращению этой тревожной и ужасающей ситуации сегодня вечером» в Сирии.

«Это потребует от всех сторон выполнения взятых на себя обязательств, и мы полностью ожидаем от них этого», — заявил Рубио.