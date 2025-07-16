В Катаре продолжаются переговоры о прекращении огня в секторе Газа, но стороны не могут достичь согласия. «Израиль тянет время в Дохе», — заявил источник, близкий к переговорам, указывая, что Израиль предлагает лишь незначительные уступки, в то время как ХАМАС настаивает на возвращении к линиям перемирия, согласованным в марте, включая контроль над Филадельфийским коридором.

По словам источников, близких к переговорам, Израиль вносит минимальные корректировки в карты вывода войск — «сто метров здесь, сто метров там», — но ХАМАС, несмотря на проявленную «гибкость», остается непреклонным в ключевых вопросах.

«ХАМАС готов проявить гибкость, но не в принципиальных позициях», — отметил один из источников. Надежды на прорыв связывают с предстоящей встречей президента США Дональда Трампа и премьер-министра Катара шейха Мохаммеда бин Абдулрахмана аль-Тани, которая состоится в среду вечером.

Переговорный процесс, начатый 6 июля, разворачивается в рамках предложенного США 60-дневного перемирия. План предусматривает поэтапное освобождение заложников, частичный вывод израильских сил из Газы и дальнейшие переговоры для завершения конфликта. Катар, Египет и США выступают посредниками.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что переговоры о перемирии в секторе Газа продвигаются «достаточно успешно», пообещав раскрыть детали «в ближайшее время». Посланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф ранее выразил осторожный оптимизм.

Израильский кабинет безопасности во вторник обсудил ход переговоров. По словам источника, премьер-министр Биньямин Нетаньяху предоставил израильской делегации большую свободу для принятия решений. Встреча Трампа с катарским премьером может стать решающей, так как стороны ждут сигналов от США. Кроме того, ожидается обсуждение ядерной программы Ирана, что добавляет переговорам стратегической значимости.

Ранее в этом году Трамп предложил США захватить Газу и выселить палестинское население, что вызвало резкую критику со стороны Организации Объединенных Наций, Евросоюза и правозащитных групп, которые назвали это предложением «этнической чистки».