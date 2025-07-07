Специальный посланник США по Сирии и посол в Турции Томас Баррак после встречи с президентом Ливана Жозефом Ауном выразил оптимизм по поводу переговоров, направленных на разоружение «Хезболлы» и укрепление стабильности в регионе.

«Я невероятно доволен ответом, он продуманный и взвешенный. Мы создаем план действий, и для этого нужен диалог. Ливан предложил нечто впечатляющее», — заявил Баррак на пресс-конференции.

Ливанские власти пообещали обеспечить государственную монополию на оружие и потребовали от Израиля соблюдения условий ноябрьского перемирия, призванного прекратить более чем годовой конфликт с ливанским движением.

Баррак подчеркнул, что «Хезболла» должна видеть перспективы для себя, указав на необходимость интеграции движения в политический процесс: «Хезболла» — это политическая партия, но у нее есть и военное крыло. «Хезболле» нужно видеть, что у нее есть будущее, что путь не направлен исключительно против них, и что для них тоже существуют перспективы мира и процветания».

Агентство AFP, ссылаясь на ливанского чиновника, сообщает, что Бейрут в конце прошлой недели направил Вашингтону первоначальный вариант ответа, который американская сторона запросила изменить. После этого ливанские официальные лица в течение выходных работали над окончательной версией документа.

Спецпосланник США предостерег Ливан от риска «остаться позади», так как остальной регион «движется с невероятной скоростью». По его словам, диалог между Сирией и Израилем уже начался, и Ливану необходимо «переосмыслить» свой подход к переговорам.

Согласно условиям ноябрьского прекращения огня, «Хезболла» должна отвести своих бойцов к северу от реки Литани, примерно в 30 километрах от израильской границы, а израильские войска должны покинуть Ливан. Однако Израиль сохранил оккупацию пяти стратегических районов, продолжая наносить удары по территориям арабской страны, утверждая, что Ливан плохо выполняет условия разоружения «Хезболлы». Ливанские власти, в свою очередь, сообщают о демонтаже военной инфраструктуры движения на юге.

Накануне лидер «Хезболлы» Наим Кассем заявил, что движение не сдастся и не сложит оружие под израильским давлением. Он подчеркнул, что сперва Израиль обязан выполнить условия перемирия, деоккупировать ливанские территории и освободить пленных, после чего ливанская сторона будет готова обсуждать национальную стратегию безопасности, включая возможное разоружение движения.