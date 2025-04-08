ПОЛИТИКА
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Приговор Ле Пен усилил популярность ее партии
Партия «Национальное объединение» лидирует в президентских рейтингах Франции, несмотря на фактическое исключение из политики ее неформального лидера
Приговор Ле Пен усилил популярность ее партии
/ Reuters
8 апреля 2025 г.

Французская партия «Национальное объединение» продолжает лидировать в президентской гонке, несмотря на недавнее судебное решение в отношении ее неформального лидера Марин Ле Пен. Согласно данным института Elabe от 5 апреля, как Ле Пен, так и глава Жордан Барделла занимают верхние позиции в опросах о президентских выборах 2027 года.

Если Барделла выдвинется вместо Ле Пен, он может набрать от 31% до 35,5% голосов в первом туре. Даже с самой Ле Пен в качестве кандидата партия сохраняет уверенное преимущество.

Ле Пен обжаловала приговор, новое рассмотрение дела запланировано на первую половину 2026 года. Параллельно опрос RTL от 1 апреля показал, что 93% избирателей Ле Пен 2022 года готовы поддержать Барделлу даже против других кандидатов от правых партий.

Среди «макронистов» наиболее сильные позиции у бывшего премьера Эдуара Филиппа (до 24%), тогда как Габриэль Атталь набирает 18%.

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