Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что президент России Владимир Путин недолго сможет сохранять контроль над страной и продолжать войну.

«Он умрет скоро, это факт, и все закончится», — заявил Зеленский в интервью Eurovision News.

По его мнению, Путин боится потерять власть. По словам Зеленского, все зависит не только от ситуации внутри России, но и от возраста российского лидера.

«У международного сообщества есть возможность закрыть этот вопрос до того, как он закончит свою абсолютно безопасную и неудачную историческую жизнь», — добавил Зеленский.

Он призвал западных партнеров к давлению на Кремль и дестабилизации ситуации в России через санкции.

«Если они захотят продемонстрировать не сверхсилы, а просто свои реальные силы, и если они будут давить на Путина, у него будет дестабилизация общества», — заявил он.

Зеленский также сказал, что Путин якобы боится остаться в изоляции, но несмотря на усилия Запада, с начала войны это так и не удалось. Ранее Зеленский называл Путина «врагом», но при этом допускал личную встречу.

«Если это единственный вариант, при котором мы можем принести мир гражданам Украины и не потерять людей, то мы определенно пойдем на этот вариант встречи», — говорил он.

Он добавлял, что «не будет добр» по отношению к российскому лидеру.

Президент США Дональд Трамп, выступающий за быстрое завершение войны, критиковал Зеленского за резкие заявления в адрес Путина.

«Он не должен стоять и говорить о Путине то-то и то-то. Это все негативные вещи. Он должен сказать: «Я хочу заключить мир. Я не хочу больше вести войну», — заявлял Трамп.