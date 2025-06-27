Брюссельский фонд Hind Recep призвал бельгийские власти объявить израильского военного атташе Моше Тетро персоной нон грата и обратиться в Международный уголовный суд с требованием выдать ордер на его арест.

В опубликованном заявлении фонд обвиняет Тетро в причастности к геноциду палестинцев, указывая на его роль в блокаде Газы и координации ударов по медицинским учреждениям. Отмечается, что он представлял израильскую структуру COGAT, отвечающую за действия на оккупированных палестинских территориях.

По мнению авторов документа, действия Тетро соответствуют обвинениям, предъявленным премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху и экс-главе Минобороны Йоаву Галанту, против которых МУС уже запросил ордера на арест по статьям о военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Несмотря на это, Тетро продолжает пользоваться дипломатической защитой в Бельгии. Фонд считает это тревожным сигналом и напомнил стране о ее международных обязательствах, включая отказ от сотрудничества с лицами, подозреваемыми в совершении тяжких преступлений.

Отдельно в заявлении указывается, что 10 января — на фоне сообщений ООН о массовом голоде в Газе — Тетро утверждал, что нехватки продовольствия в эксклаве нет.

Ранее Фонд Hind Recep уже направлял официальный запрос в МУС с требованием выдать ордер на арест израильского офицера за его действия в ходе блокады и атак на больницы.