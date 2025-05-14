Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не видит правовой основы для конфискации российских активов. Однако это не мешает ЕС использовать проценты с замороженных средств ЦБ России для поддержки Украины, отметил политик.

С начала войны РФ и Украины ЕС заморозил €300 млрд суверенных фондов РФ. Из них €183 млрд находятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Согласно законодательству ЕС, прибыль от российских средств направляется на помощь Украине. Неожиданные прибыли от активов — примерно от €2,5 до €3 млрд в год — кажутся скромными на фоне €506 млрд, необходимых Украине для восстановления в течение следующего десятилетия. Однако ЕС не спешит полностью конфисковать российские активы, опасаясь, что это может повредить репутации блока и отпугнуть инвесторов из Китая.

Макрон также пригрозил новыми санкциями, если Москва откажется соблюдать предложенное 30-дневное перемирие в Украине. По словам французского лидера, Евросоюз готов ввести ограничительные меры «в ближайшие дни» в тесной координации с США.

Новые санкции могут затронуть финансовый сектор и энергетическую сферу России. «Если Россия отказывается от мира, мы обязаны реагировать решительно», — подчеркнул политик, не уточняя, какие именно санкции готовят в Брюсселе и Вашингтоне.

С начала российско-украинской войны в феврале 2022 года ЕС уже принял 16 пакетов санкций. Макрон отметил, что новый пакет может быть еще более жестким. По данным Bloomberg, США предлагают ввести 500% пошлины против покупателей российской нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу, призвав Запад к «самым мощным» санкциям, если Владимир Путин не прибудет на мирные переговоры в Стамбул, намеченные на четверг. Путин ранее предложил прямой диалог, но не дал ответа на призыв к перемирию. Он также до сих пор не подтвердил свое присутствие на переговорах. Киев уже назвал его возможный отказ «ясным сигналом» нежелания прекращать войну.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что может приехать в Турцию, если «увидит шанс на прогресс», но позже сообщил, что в переговорах будет участвовать госсекретарь Марко Рубио.



