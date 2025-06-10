Еврокомиссия во вторник представила проект 18-го пакета санкций Евросоюза против России. Ограничения касаются энергетического сектора, банковской системы и экспорта товаров, используемых в оборонной промышленности. С предложением выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 июня в Брюсселе.

По ее словам, новый пакет будет сосредоточен на ограничениях для российских банков и энергетических компаний. Кроме того, предлагается усилить контроль над экспортом и борьбу с обходом санкционного режима.

«Впервые мы предлагаем ввести запрет на транзакции в отношении «Северного потока-1» и «Северного потока-2». Это означает, что ни один оператор ЕС не сможет прямо или косвенно участвовать в любой транзакции в отношении трубопроводов «Северный поток». Возвращения к прошлому нет», — заявила фон дер Ляйен.

Один из ключевых элементов нового пакета — снижение верхнего ценового предела на нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

«Экспорт нефти все еще составляет треть государственных доходов России. Нам нужно сократить этот источник доходов», — объяснила глава Еврокомиссии.

Она добавила, что ограничение цены на нефть является частью общей политики стран G7. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите в Канаде на следующей неделе.

Для усиления контроля над соблюдением потолка цен Еврокомиссия предлагает ввести санкции против еще 77 судов, используемых в российском «теневом флоте». Сейчас под санкциями уже находятся 342 таких судна. Также предлагается запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.

Второй блок санкций касается банковской сферы. Предлагается не только ограничить способность российских банков привлекать финансирование, но и полностью запретить им проводить транзакции. Такой запрет предлагается распространить еще на 22 российских банка.

Кроме того, Еврокомиссия хочет распространить эти ограничения на финансовых операторов из третьих стран, участвующих в схемах обхода санкций. Также предлагаются санкции против Российского фонда прямых инвестиций, его дочерних структур и проектов.

Третий пункт — экспортные запреты на сумму более 2,5 млрд евро.

«Мы нацелены на машины, металлы, пластмассы и химикаты. Они используются как сырье в промышленности. Мы также ограничиваем экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые применяются в производстве беспилотников, ракет и других вооружений. Мы хотим убедиться, что Россия не модернизирует свое оружие за счет европейских технологий», — заявила фон дер Ляйен.

Четвертый блок — расширение уже существующих запретов на транзакции. В санкционный список предлагается включить еще 22 российские и иностранные компании, поддерживающие российский оборонно-промышленный комплекс.

«Способность (президента России Владимира) Путина продолжать войну очень сильно зависит от поддержки, которую он получает от третьих стран. Те, кто поддерживает российскую войну и усилия по завоеванию Украины, несут большую ответственность», — сказала глава Еврокомиссии.

Напомним, предыдущий, 17-й пакет санкций ЕС против России был утвержден 20 мая. Он включал ограничения за применение химического оружия и за дестабилизирующие действия в странах ЕС и у их партнеров.