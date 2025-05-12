Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил об отзыве согласия на работу российского консульства в Кракове. Он связал это решение с расследованием, в ходе которого якобы были получены доказательства причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве в 2024 году.

Дата закрытия консульства пока не уточняется.

11 мая власти Польши официально обвинили российские спецслужбы в организации диверсии. Министр внутренних дел и администрации, координатор польских спецслужб Томаш Семоняк и министр юстиции Адам Боднар опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что пожар в торговом центре был результатом поджога, заказанного из России.

По их словам, следствие установило как ход диверсии, так и механизм е документирования. Утверждается, что операция координировалась лицом, находящимся на территории РФ.

Часть исполнителей уже задержана, остальные установлены и разыскиваются. Об этом также сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. «Мы найдем вас всех!» — написал он в соцсети X.

Пожар в торговом центре Marywilska 44 произошел в ночь на 12 мая 2024 года. Тогда полностью сгорело здание площадью более 60 тыс. квадратных метров. Были уничтожены около полутора тысяч арендуемых помещений.

Специалисты с первых дней предполагали, что причиной пожара был умышленный поджог. Огонь охватил огромную площадь за минимальное время. Примерно в тот же период аналогичные инциденты произошли в ряде других стран ЕС.

Польские власти утверждают, что за атаками стоят российские спецслужбы, которые якобы использовали представителей криминальных структур для совершения диверсий.

Российская сторона пока не прокомментировала обвинения и решение Варшавы о закрытии консульства в Кракове.