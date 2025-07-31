Страна и прежде поддерживала непризнанные международным правом притязания Москвы — так Никарагуа незамедлительно вслед за РФ признали независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР» в феврале 2022 года.

Подавляющее большинство стран ООН продолжают считать указанные Ортегой и Мурильо территории — а также аннексированный в 2014 году Крымский полуостров — частью Украины и не признают итоги референдумов, проведенных под контролем российских военных осенью 2022 года, спустя лишь месяцы после начала полномасштабного вторжения.