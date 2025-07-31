ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Никарагуа встала на сторону России
Президент Ортега и вице-президент Мурильо написали письмо Путину, где пожелали победы в войне и признали оккупированные части Украины российскими
Владимир Путин и Даниэль Ортега / Public domain
31 июля 2025 г.

Правительство Никарагуа официально признало Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области «неотъемлемой» частью России. Соответствующее послание направили Владимиру Путину президент Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо. Текст опубликован государственными медиа.

В письме действия Москвы названы «героической борьбой против украинского неонацизма, поддержанного НАТО». Ортега выразил поддержку «спецоперации» и заявил, что «победа России — это победа человечества».

Страна и прежде поддерживала непризнанные международным правом притязания Москвы — так Никарагуа незамедлительно вслед за РФ признали независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР» в феврале 2022 года.

Подавляющее большинство стран ООН продолжают считать указанные Ортегой и Мурильо территории — а также аннексированный в 2014 году Крымский полуостров — частью Украины и не признают итоги референдумов, проведенных под контролем российских военных осенью 2022 года, спустя лишь месяцы после начала полномасштабного вторжения.

