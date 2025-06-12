По данным India Today, в катастрофе самолета Air India рейса AI171, следовавшего из Ахмедабада в Лондон, выжил по меньшей мере один человек. Выживший, Вишвашкумар Рамеш, находился на месте 11A. Остальные 241 человек, включая пассажиров и экипаж, погибли, сообщили местные власти.

Самолет рухнул вскоре после взлета из аэропорта Сардара Валлабхбхая Пателя и врезался в здание общежития медколледжа. По данным властей, 204 тела уже извлечены из-под завалов. Среди погибших — бывший глава штата Гуджарат Виджай Рупани, а также по меньшей мере пятеро студентов. Более 50 человек, находившихся в районе падения, включая женщин и детей, получили ранения и были госпитализированы.

По словам очевидцев, часть персонала находилась вне здания в момент катастрофы, что, возможно, спасло жизни.

Компания-владелец Air India, Tata Group, пообещала выплатить суммы, эквивалентные $117 тыс. семьям погибших, оплатить лечение пострадавших и восстановить здание колледжа. На борту находились 169 граждан Индии, 53 британца, 7 португальцев и 1 канадец, а также 12 членов экипажа.