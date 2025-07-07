Израильский резервист, трижды проходивший службу в секторе Газа, в интервью Sky News на условиях анонимности раскрыл факты произвольных убийств мирных жителей в так называемых «запретных зонах», установленных израильскими военными. По его словам, приказы открывать огонь по любому, кто входил в эти зоны, независимо от угрозы, приводили к расстрелам гражданских.

«У нас есть территория, и приказы такие: каждый, кто входит, должен умереть. Если они внутри, они опасны, их нужно убить. Неважно, кто это», — рассказал солдат из 252-й дивизии, дважды служивший в коридоре Нецарим — полосе, разделяющей Газу.

Он описал, как его подразделение занимало дома выселенных палестинцев, устанавливая вокруг «воображаемую линию», которую местные якобы знали и не должны были пересекать. «Но как они могли знать?» — спросил он. Переходивших линию, включая подростков на велосипедах, чаще всего расстреливали.

Солдат подчеркнул, что многие военнослужащие считали всех жителей Газы террористами, даже явно безоружных. «Говорят: если кто-то пришел, он знает, что нельзя, значит, он террорист. Но я не думаю, что это правда. Это просто бедные люди, гражданские, у которых не так много выбора», — сказал он.

Решения о расстреле таких гражданских, по словам резервиста, зависели от настроения командира: «Их могут застрелить, а могут взять в плен. Зависит от дня и настроения».

Он рассказал про случай, когда одного человека застрелили за пересечение линии, а другого, подошедшего к телу, решили захватить в плен.

Резервист рассказал, что сослуживцы оправдывают расстрелы гражданских борьбой с ХАМАС и утверждали, что «они заслуживают смерти».

«Люди не испытывают к ним жалости. Я думаю, многие из них действительно думали, что совершают что-то хорошее», — сказал он.

Солдат признался, что чувствует вину за военные преступления и решился рассказать о происходящем, чтобы «противостоять злу». «Я участвовал в чем-то плохом и должен сделать что-то хорошее, рассказав об этом, — сказал он, добавив, что война «должна закончиться» ради обеих сторон. — Меня очень беспокоит то, в чем я участвовал и продолжаю участвовать как солдат и гражданин этой страны».

В начале июня бывший спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер обвинил израильскую армию в совершении военных преступлений против палестинцев Газы, констатировал отсутствие должного расследования таких инцидентов израильским руководством и выразил сожаление о недостаточном давлении на еврейское государство для достижения прекращения огня.