Армения опровергла возможность передачи контроля над дорогой, известной как Зангезурский коридор, США или любой третьей стороне. Пресс-секретарь премьер-министра Никола Пашиняна Назели Багдасарян заявила, что Ереван не обсуждал и не намерен обсуждать передачу управления своей суверенной территорией.

«Никакая часть территории Армении не может находиться вне ее территориальной целостности, суверенитета или юрисдикции», — подчеркнула она, комментируя слова посла США в Турции Тома Баррака о готовности Вашингтона арендовать 32-километровый участок на 100 лет.

Багдасарян уточнила, что законодательство Армении допускает аренду земель только для сельскохозяйственных целей, что делает предложение США юридически невозможным.

Заявление стало ответом на слова Баррака, который ранее предложил, чтобы американская частная компания взяла коридор в аренду для урегулирования споров между Арменией и Азербайджаном. Посол отметил, что это могло бы поспособствовать переговорам, в рамках которых стороны согласовали 15 из 17 статей проекта мирного соглашения.