Они пришли ради драмы. Остались ради языка.

Сериалы и фильмы из Турции завоевывают все больше поклонников на всех континентах. В результате появляется целая армия лингвистов-любителей, которые учатся по субтитрам.

Теперь впервые появилась возможность превратить случайное культурное любопытство в формальные академические дипломы — независимо от того, приехали ли вы из Африки или Латинской Америки.

Запуск программы турецкого языка и культуры в университете «Анадолу» (Эскишехир) через систему дистанционного образования открывает новые возможности сразу по нескольким направлениям.

Инициатива представляет значительное расширение миссии университета по обучению турецкому языку учащихся по всему миру, предлагая доступный и академически обоснованный опыт международным студентам.

Недавно разработанная двухгодичная программа ассоциированной степени использует цифровые технологии для устранения географических барьеров и предоставляет студентам по всему земному шару всестороннюю основу турецкого языка и литературы.

Программа, разработанная с учетом гибкого графика, также предназначена для международных студентов и обладателей двойного гражданства, стремящихся получить высококачественное обучение турецкому языку на университетском уровне.

Профессионализм сочетается с инновациями

Программа включает курсы, разработанные ведущими академиками и дополненные высококачественными аудиовизуальными материалами и интерактивными образовательными ресурсами.

Пионерская модель направлена на поднятие преподавания турецкого языка до университетского уровня, что выделяет ее на фоне традиционных языковых курсов.

Ключевое преимущество: после подготовительного этапа студенты получают прямой доступ к любой из 50 программ университета «Анадолу» на турецком языке.

Этот путь превращает программу турецкого языка и культуры из самостоятельного языкового курса в ворота для дальнейших академических занятий с официальной сертификацией владения турецким языком.

Цифровая образовательная платформа университета Anadolum eCampus является основой международного образовательного опыта.

Комплексная платформа объединяет систему управления обучением (LMS), живые сессии через электронные семинары, мобильное приложение и аналитику учащихся.

Студенты получают неограниченный доступ к содержанию курсов, резюме модулей, упражнениям и вопросам прошлых экзаменов, поддерживая прямое взаимодействие с преподавателями через живые занятия.

Мобильная поддержка обеспечивает возможность продолжения обучения в любое время и в любом месте.

Опираясь на доказанный успех

Университет «Анадолу» привносит опыт в эту глобальную инициативу, достигнув значительного успеха со своими программами турецких сертификатов за рубежом.

Эти усилия помогли тысячам носителей языка улучшить свои языковые навыки и укрепить культурную идентичность.

Новая программа нацелена на охват более широкой аудитории, далеко за рамками исключительно турецких граждан и лиц турецкого происхождения, и охватывает иностранцев, изучающих турецкий как второй язык.

Университет уже зарекомендовал себя как предпочтительное учебное заведение для международных студентов, особенно из Африки.

После запуска Программы африканского охвата Совета высшего образования количество африканских студентов, приезжающих в Турцию, существенно увеличилось. Университет Анадолу предоставляет образовательные услуги африканским странам с 2021 года и регулярно организует международные программы, связанные с континентом.

Приверженность университета африканскому образованию очевидна в его инфраструктуре, включая экзаменационные центры в столице Сенегала Дакаре и Кампале в Уганде.

Факультеты открытого образования, экономики и бизнес-администрирования реализуют специальные программы для африканских студентов. Курсы включают африканскую историю и изучение влияния португальского, испанского, британского и французского колониализма.

Глобальное видение турецкого языка

Ректор университета «Анадолу» доктор Юсуф Адыгюзель формулирует амбициозный масштаб проекта.

«Наша цель — преподавать турецкий язык через систему открытого образования. Регистрация на программу турецкого языка и культуры начнется впервые в этом году. Мы стремимся предложить турецкое обучение академического уровня людям, знакомым с языком через телесериалы или фильмы, и продвигать турецкий язык и культуру по всему миру», — рассказывает он TRT Afrika.

Масштаб инициативы впечатляет: планируется всемирная кампания турецкого языка, охватывающая более 100 стран и более 60 экзаменационных центров на всех семи континентах.

Это расширение опирается на почти полувековой опыт системы открытого образования университета «Анадолу», созданной в 1982 году и признанной одной из трех лучших в мире. К настоящему времени ее выпускниками стали более 4,2 млн человек.

«Мы теперь расширяем этот почти полувековой опыт на весь мир через программу турецкого языка и культуры», — объясняет Адыгюзель.

«Наши иностранные студенты смогут зарегистрироваться на эту и четыре другие программы. Более того, мы организуем глобальные кампании в сотрудничестве с международными партнерами для дальнейшего продвижения программы. Наш девиз: «Турецкий язык — всему миру».