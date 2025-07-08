Пять израильских солдат погибли в бою в секторе Газа, сообщает AFP со ссылкой на военных во вторник. Это стало одним из самых смертоносных дней для израильских сил на палестинской территории в этом году.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее «трудным утром». Израильский премьер находится с визитом в Вашингтоне на переговорах с президентом США Дональдом Трампом, который настаивает на прекращении огня в войне, длящейся уже более 21 месяца.

Израильские военные сообщили, что пять солдат в возрасте от 20 до 28 лет «пали во время боя в северной части сектора Газа». Еще 14 военнослужащих получили ранения, двое из них «тяжело ранены» и эвакуированы в больницу для получения медицинской помощи.

По данным корреспондента Al Jazeera из Аммана, открыто предварительное расследование гибели солдат. «Как мы понимаем, израильские солдаты подверглись нападению, затем подразделение, которое пыталось прийти им на помощь, также было атаковано, а затем третья группа солдат, которая пыталась их извлечь, также подверглась нападению», — сообщила Нур Оде.

Военные корреспонденты сообщили, что смерти произошли в результате взрыва самодельных взрывных устройств в районе Бейт-Ханун на севере территории. Во время попыток эвакуировать раненых солдаты попали под обстрел.

Представитель военного крыла ХАМАС Абу Обейда заявил, что последняя атака стала «дополнительным ударом... в районе, который оккупация считала безопасным». «Война на истощение, которую наши бойцы ведут против врага — с севера сектора до его юга — будет наносить ему дополнительные потери каждый день», — говорится в заявлении представителя бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам».

Президент Израиля Ицхак Герцог написал в X: «Невыносимая новость о падении пяти героических сынов в Газе — большинство из них бойцы ультраортодоксального батальона «Нецах Йехуда» — пронзает сердце».

Лидер оппозиции Яир Лапид заявил: «Ради бойцов, ради их семей, ради заложников, ради Государства Израиль: эта война должна быть закончена».

С момента начала израильского вторжения в Газу в октябре 2023 года погибли не менее 887 израильских солдат. По данным израильских военных, 450 из них погибли в военной кампании в Газе с начала наземной операции 27 октября 2023 года.

Катар сообщил во вторник, что необходимо больше времени для переговоров о прекращении огня в Газе между Израилем и ХАМАС, после того как Трамп выразил оптимизм по поводу возможного прорыва. Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф должен присоединиться к переговорам в Дохе на этой неделе.

Вторжение Израиля привело к гибели не менее 57 575 человек в Газе, большинство из которых гражданские, согласно Министерству здравоохранения эксклава.