Владимир Зеленский заявил, что любые переговоры о контроле над территориями Украины должны вестись исключительно на уровне президентов. В интервью венгерскому изданию Válasz Online он подчеркнул: «Я не буду обсуждать свою позицию по этому ни с кем другим [кроме президента РФ Владимира Путина]».

По словам Зеленского, делегация Украины на переговорах с Россией уполномочена лишь на обсуждение гуманитарных вопросов — мандата на разговоры о границах у нее нет.

Киев, по его словам, никогда не признает российский суверенитет над оккупированными территориями и продолжит добиваться их возвращения дипломатическим путем. Одним из условий такого пути он назвал наличие «адекватных гарантий безопасности».

Зеленский также допустил возможность перемирия в обозримом будущем, но подчеркнул: устойчивый мир возможен лишь при «реальном давлении» на Москву. И призвал США ввести дополнительные санкции.

На прошлой неделе Путин усомнился в возможности прямых переговоров с Зеленским, обвинив Киев в «терроризме».