ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский: о землях говорить будем только с Путиным
Украинский лидер исключил территориальные дискуссии на каком-либо уровне ниже президентского
Зеленский: о землях говорить будем только с Путиным
/ Reuters
10 июня 2025 г.

Владимир Зеленский заявил, что любые переговоры о контроле над территориями Украины должны вестись исключительно на уровне президентов. В интервью венгерскому изданию Válasz Online он подчеркнул: «Я не буду обсуждать свою позицию по этому ни с кем другим [кроме президента РФ Владимира Путина]».

По словам Зеленского, делегация Украины на переговорах с Россией уполномочена лишь на обсуждение гуманитарных вопросов — мандата на разговоры о границах у нее нет.

Киев, по его словам, никогда не признает российский суверенитет над оккупированными территориями и продолжит добиваться их возвращения дипломатическим путем. Одним из условий такого пути он назвал наличие «адекватных гарантий безопасности».

Зеленский также допустил возможность перемирия в обозримом будущем, но подчеркнул: устойчивый мир возможен лишь при «реальном давлении» на Москву. И призвал США ввести дополнительные санкции.

На прошлой неделе Путин усомнился в возможности прямых переговоров с Зеленским, обвинив Киев в «терроризме».

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