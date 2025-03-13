Президент Ирана Масуд Пезешкиан резко отверг требования Дональда Трампа о ядерных переговорах, подчеркнув, что Иран не позволит обращаться с собой так, как США обращаются с Украиной.

«Тегеран — это вам не Киев, и его не принудить униженно кланяться. Мы предпочтем умереть с честью, чем жить в позоре», – заявил Пезешкиан во время встречи с предпринимателями в Тегеране.

Его комментарий стал реакцией на недавний визит Владимира Зеленского в Вашингтон, где, как отметил в своей речи Пезешкиан, Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс неоднократно «унижали» украинского лидера, требуя «поблагодарить» США и признать отсутствие у Украины «козырей» в переговорах с Россией. В итоге Зеленского якобы просто выставили из Белого дома.

Пезешкиан подчеркнул: Иран готов к переговорам с США по ядерным вопросам, если они будут основаны на уважении и равноправии, но «язык угроз и принуждения абсолютно неприемлем».

«Мы не хотим конфликтов и изоляции, но это не означает, что мы будем пресмыкаться перед кем-либо», – добавил политик.

С момента выхода США из ядерной сделки в 2018 году Трамп последовательно ужесточал давление на Тегеран, возобновив санкции и запустив кампанию «максимального давления», направленную на ликвидацию не только ядерной программы Ирана, но и его ракетных и беспилотных разработок, а также союзов с региональными иранскими ополчениями.

Пезешкиан изначально был более открыт к переговорам с Западом, чем его предшественники. Но после возобновления санкционного давления США в феврале он занял жесткую позицию, следуя линии верховного лидера Али Хаменеи, который ранее назвал переговоры с Вашингтоном «неразумными, недальновидными и позорными».

Тем временем Трамп заявил, что направил письмо Хаменеи с предложением возобновить диалог. По данным МИД Ирана, послание передал в Тегеран представитель ОАЭ Анвар Гаргаш. Однако остается неясным, будет ли оно принято. Сам Хаменеи заявил, что сообщения о якобы начавшихся переговорах с США не более чем слухи.



