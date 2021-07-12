ПОЛИТИКА
3 МИН ЧТЕНИЯ
Экс-сотрудница Госдепа: США впустую потратили на афганскую войну $2 трлн
«Талибан» продвинулся бы, даже если войска США ушли пять лет назад или подождали еще несколько лет, утверждает бывший дипломат Элизабет Шеклфорд. Деньги налогоплательщиков, потраченные на афганскую кампанию, считает она, лучше было применить дома
Экс-сотрудница Госдепа: США впустую потратили на афганскую войну $2 трлн
Фото: Great Decisions / Others
12 июля 2021 г.

Решение Вашингтона покинуть Афганистан является единственно правильным: более длительное пребывание американских войск в стране не изменило бы ничего, считает бывший сотрудник Госдепа Элизабет Шеклфорд.

Экс-дипломат в своей статье для Chicago Tribune пишет, что даже если бы контингент Соединенных Штатов остался бы в Афганистане еще на пять лет или покинул бы страну пять лет назад, результат был бы тем же – движение «Талибан» существенно продвинулось бы и в первом, и во втором случае.

Шеклфорд отметила, что американцам не удалось создать боеспособную армию Афганистана, зато они оставили после себя «коррумпированное непопулярное правительство» в Кабуле.

Аналитики разведки США отмечают в этой связи, что нынешний афганский режим может рухнуть в течение шести месяцев после окончательного вывода войск.

В совокупности США потратили на кампанию $2 трлн – эти деньги налогоплательщиков можно было инвестировать «дома», подчеркивает экс-дипломат. Американские военные также оставили талибам многочисленную военную технику, на которую пошли средства из государственной казны.

Однако самые большие потери – не финансовые, а человеческие. За все время кампании погибли 2442 солдата: 1144 – от международной коалиции во главе с США и 3800 контрактников. Среди мирного афганского населения потери исчисляются более полусотней тысяч человек, точные цифры неизвестны.

Бывшая сотрудница Госдепа также выразила мнение, что США «так и не научились оставлять после себя демократичное и эффективное правительство».

«Независимо от того, сколько войск мы отправляем, сколько огневой мощи мы используем или как долго мы остаемся, одни лишь Соединенные Штаты не могут в чужой стране создать новое и эффективное правительство. Мы должны были уже усвоить этот урок», – пишет Шеклфорд.

Американская оккупация Афганистана началась 19 лет назад после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. США обвинили в терактах лидера «Аль-Каиды» Усаму бин Ладена, скрывавшегося тогда в Афганистане. Под этим предлогом началось вторжение в страну, большая часть которой на тот момент контролировалась движением «Талибан».

Операция в Афганистане считается одной из самых продолжительных военных кампаний в истории США. Только по официальным данным, за последние 10 лет в стране погибло более 41 тысячи мирных жителей. Из них 7,5% составляют женщины, а 17,9% – дети.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us