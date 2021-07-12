Власти Кубы ввели чрезвычайное положение на фоне массовых протестов против правящей коммунистической партии, которые начались 11 июня. Тысячи кубинцев вышли на улицы городов от Гаваны до Сантьяго, в столицу введены войска и дополнительные подразделения сил безопасности. Граждане протестуют против экономической политики властей, пренебрежения нуждами людей и темпов вакцинации от COVID-19, передает Reuters.

Протесты стали крупнейшими с лета 1994 года, сказал агентству доцент кафедры истории Латинской Америки в Международном университете Флориды Майкл Бустаманте. Президент Кубы Мигель Диас-Канель, который также возглавляет Коммунистическую партию, в своем выступлении по национальному телевидению и радио обвинил США в подстрекательстве к беспорядкам. Он сказал, что многие протестующие были искренними, но ими манипулировали с помощью организованных из США кампаний в социальных сетях и «наемников» на местах. Президент предупредил, что дальнейшие «провокации» недопустимы. «Мы призываем всех революционеров в стране, всех коммунистов выйти на улицы везде, где есть попытка произвести эти провокации», – заявил Диас-Канель в своем выступлении.

Репортер агентства в Гаване заметил джипы спецназа с пулеметами на задних сиденьях. В центре столицы и в части прибрежных районов собрались тысячи людей при сильном полицейском присутствии. В толпе произошли задержания и стычки. Полицейские использовали баллончики со слезоточивым газом против протестующих, некоторые были избиты дубинками. Однако прямого противостояния тысячам людей, которые скандировали лозунги «Долой коммунизм», «Свободу», «Диас-Канель, уходи», не наблюдалось. Позже на улицах появились сторонники властей, скандировавшие «Фидель!».

Последние два года экономика Кубы находится в кризисе, власти страны обвиняют в сложившейся ситуации санкции США и пандемию коронавируса, их критики – некомпетентных чиновников и однопартийную систему управления страной по советскому образцу. В стране оказался практически закрыт туризм, снизились другие доходы от иностранцев, при этом Куба зависит от импорта основной части продовольствия, топлива и ресурсов для сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности. В 2020 году экономика страны упала на 10,9%, в июне 2021 года – на 2%. В минувшую субботу в стране было зарегистрировано рекордное число новых случае COVID-19 – 6900 и 47 смертей. Куба располагает двумя вакцинами от коронавируса. Вакцинировано 1,7 млн человек из 11,2 млн ее жителей, отмечает агентство.