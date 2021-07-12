ПОЛИТИКА
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На Кубе проходят крупнейшие за 30 лет протесты из-за доступа к вакцинам
Тысячи жителей Острова Свободы вышли на стихийные антиправительственные митинги в нескольких городах страны на фоне дефицита продуктов и высоких цен из-за кризиса, вызванного пандемией, а также низких темпов вакцинации
На Кубе проходят крупнейшие за 30 лет протесты из-за доступа к вакцинам
Фото: Reuters / Others
12 июля 2021 г.

Власти Кубы ввели чрезвычайное положение на фоне массовых протестов против правящей коммунистической партии, которые начались 11 июня. Тысячи кубинцев вышли на улицы городов от Гаваны до Сантьяго, в столицу введены войска и дополнительные подразделения сил безопасности. Граждане протестуют против экономической политики властей, пренебрежения нуждами людей и темпов вакцинации от COVID-19, передает Reuters.

Протесты стали крупнейшими с лета 1994 года, сказал агентству доцент кафедры истории Латинской Америки в Международном университете Флориды Майкл Бустаманте. Президент Кубы Мигель Диас-Канель, который также возглавляет Коммунистическую партию, в своем выступлении по национальному телевидению и радио обвинил США в подстрекательстве к беспорядкам. Он сказал, что многие протестующие были искренними, но ими манипулировали с помощью организованных из США кампаний в социальных сетях и «наемников» на местах. Президент предупредил, что дальнейшие «провокации» недопустимы. «Мы призываем всех революционеров в стране, всех коммунистов выйти на улицы везде, где есть попытка произвести эти провокации», – заявил Диас-Канель в своем выступлении.

Репортер агентства в Гаване заметил джипы спецназа с пулеметами на задних сиденьях. В центре столицы и в части прибрежных районов собрались тысячи людей при сильном полицейском присутствии. В толпе произошли задержания и стычки. Полицейские использовали баллончики со слезоточивым газом против протестующих, некоторые были избиты дубинками. Однако прямого противостояния тысячам людей, которые скандировали лозунги «Долой коммунизм», «Свободу», «Диас-Канель, уходи», не наблюдалось. Позже на улицах появились сторонники властей, скандировавшие «Фидель!».

Последние два года экономика Кубы находится в кризисе, власти страны обвиняют в сложившейся ситуации санкции США и пандемию коронавируса, их критики – некомпетентных чиновников и однопартийную систему управления страной по советскому образцу. В стране оказался практически закрыт туризм, снизились другие доходы от иностранцев, при этом Куба зависит от импорта основной части продовольствия, топлива и ресурсов для сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности. В 2020 году экономика страны упала на 10,9%, в июне 2021 года – на 2%. В минувшую субботу в стране было зарегистрировано рекордное число новых случае COVID-19 – 6900 и 47 смертей. Куба располагает двумя вакцинами от коронавируса. Вакцинировано 1,7 млн человек из 11,2 млн ее жителей, отмечает агентство.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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