В марте этого года Минпросвещение России одобрило новые учебники по российской и всеобщей истории под редакцией Владимира Мединского – бывшего министра культуры России, а сейчас помощника президента РФ. Нет сомнений, что их содержимое будет отражать генеральную линию российского руководства, которую озвучил сам Мединский: «Интерпретация прошлого всегда была, есть и будет неотъемлемой частью политики любого государства».

Вторая мировая война продолжается

В России историю прочно вписывают в современную геополитику и считают методом борьбы за мировое лидерство. Но единственный козырь, которым Кремль надеется бить все карты коварного Запада – это паразитирование на военных победах Российской империи и СССР.

В первую очередь идет о культе «Великой победы», итоги которой, по мнению российской власти, враги России пытаются пересмотреть и сфальцифицировать. В ее понимании «фальсификация» – это разрушение черно-белого мифа о тех самых советских «героях-освободителях», на крови которых строятся все моральные претензии России на мировую гегемонию.

Мединский успел написать несколько книг о Второй мировой войне, в которых откровенно ностальгирует по советской исторической мифологии. Человек с образованием пиарщика и политтехнолога предлагает читателю отталкиваться от мемуаров советских полководцев Жукова, Конева и Рокоссовского или фильмов вроде «А зори здесь тихие». Их привлекательность – в простоте.

Пропагандистские установки еще со времен СССР строились по принципу, который называют готтентотской моралью: «наши доблестные разведчики – их коварные шпионы», «наши герои-освободители – их изверги-захватчики» и т.д. Но такую биполярную картину мира можно скормить населению только с помощью мифов, передергиваний и манипуляций фактами в связке со всеобщей культурной безграмотностью.

К примеру, Мединский совершенно не брезгует пиарить «святую легенду» о 28 панфиловцах, «прикасаться к которой», оказывается, могут только «конченые мрази». И пусть никого не смущает вопиющая антиисторичность «легенды», если она стала «символом подвига советского народа в Великой Отечественной войне».

По большому счету, вся война в промежутке 1941-1945 годов была отмифологизирована до такой степени, что в ней не осталось места даже для союзников по антигитлеровской коалиции. Более того, покровитель Мединского Владимир Путин тоже не устает подбрасывать дровишки в огонь. Мол, СССР победил бы в той войне и без Украины.

Смысл в том, чтобы убедить в первую очередь западных партнеров: именно Россия взяла на себя львиную долю военных и гражданских потерь во Второй мировой войне. А потери надо компенсировать – без срока давности. При этом отрицается любая причастность самой России к разжиганию этой войны: пакт Молотова-Риббентропа, который фактически стал договором с нацистской Германией о разделе Европы, в трактовке Мединского – «дипломатический триумф СССР».

Татары – извечные враги русских

Но есть пропаганда и для внутреннего пользования. К примеру, в экстремистском ключе Мединский попытался решить и «национальный вопрос». Под раздачу попали татары, которым в книге «О русском рабстве, грязи и "тюрьме народов"» отведена роль «беспощадного «сосальщика» дани, насильника и убийцы». Книга написана в далеком 2008 году, но ее переиздали в 2019 году, и это сразу же вызвало скандал.

Хотя пассаж о татарах Мединский «позаимствовал» у другого автора, но это совершенно не оправдало плагиатора. В книге была сделана неубедительная попытка объяснить, что под татарами имелись в виду исключительно ордынцы, которых принято называть «татаро-монголами». Тем не менее, пропагандистская ассоциация сработала.

Экс-министр не побоялся надавить на больное место российских татар – взятие Казани войсками Ивана Грозного в 1552 году. Он без зазрений совести проигнорировал исторические обстоятельства и причины походов русского царя на Казань и объявил бесчеловечную даже по тем временам бойню «религиозной победой над «погаными», борьбой сил добра и зла». Понятно, что пролитые реки крови надо было как-то оправдать в глазах современного читателя.

Это оказалось просто: достаточно было заявить, что «завоевывая Казанское ханство, русские продолжали войну с Золотой Ордой». То, что у татар называется «днем памяти и скорби», у Мединского – «религиозная победа». Жестокость русских войск при этом вполне осознанно выносится за скобки – потому что дело, как оказывается, не в ней, а в принципиальном «решении векового спора» между Русью и Золотой Ордой.

Еще одна ассоциация с «погаными татарами» – крымская история. Актуализация этой «религиозной победы» тем более очевидна. Надо поддерживать угасающий драйв от аннексии Крыма в 2014 году, в России гордо именуемой «воссоединением» и «восстановлением исторической справедливости». Мединский, как известно, яростный поклонник аннексии, и в 2014 году по свежим следам накропал очередной свой опус – «Историю Крыма».

В нем Крымскому ханству традиционно отводится роль разбойничьей тортуги, занимавшейся набегами и работорговлей. Значит, Россия имела моральное право завоевать ханство. И поскольку сегодня аннексию Крыма символически возводят ко временам той же Екатерины ІІ, то надо где-то взять «врага», у которого сам Бог велел отбить полуостров. Врагами оказались уже Украина и крымские татары. Их депортация в 1944 году вообще проигнорирована – видимо, на том основании, что советская власть считала крымских татар «нацистскими коллаборационистами», которые «получили по заслугам».

Разумеется, людоедские опусы Мединского уже вызвали негодование татар, которые потребовали внести книги в список экстремистской литературы, а их автора судить по статье 282 Уголовного кодекса России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

«Исконно русские земли»

Свежий скандал с участием Мединского произошел на мартовском круглом столе в Совете Федерации. Наш герой обратился к сенаторам с просьбой подумать, «как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Белоруссии». Здравым рассудком невозможно постичь всю глубину сказанного.

Ибо выходит, что великоросские земли – это некая субстанция, которую «контрабандой» можно вывозить из России. Ну, как немцы во время войны вывозили грузовиками украинский чернозем в Германию. Постановку вопроса можно было бы считать курьезом, если б не продавливание откровенно милитаристского тренда на «возврат земель русских» у всяких «лимитрофов» вроде Украины.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков попробовал сгладить пассажи Мединского, мол, это все отвлеченные научные изыскания, не имеющие отношения к повестке дня администрации президента РФ. Но это прозвучало как уверения, что здесь и сейчас Россия не будет вывозить свою землю из Украины, Беларуси и Казахстана. Или стирать вышеупомянутые страны с лица исконно великорусской земли. Однако все эти оправдания давно перечеркнуты агрессией против Украины.

В Казахстане, кстати, внимательно следят за российскими маневрами вокруг Украины. Еще в 2020 году неадекватные высказывания российских чиновников не прошли мимо внимания МИДа Казахстана. Временному поверенному в делах РФ была вручена нота протеста с предупреждением, что подобные провокации наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между Россией и Казахстаном.

В этой связи лицемерно звучат упреки российского руководства в адрес Украины, что она якобы хочет вернуть свои аннексированные и оккупированные территории, игнорируя желания живых людей. Странный упрек от тех, кто инициирует агрессию против Украины, совершенно не интересуясь мнением украинцев. «Крымчане на референдуме сами выбрали, чьей будет их земля», «жители Донбасса сами решили, это их земля». Но, как оказывается, у украинцев своей земли нет, и решать они ничего не могут.

Впрочем, не стоит всех собак вешать на Мединского, который лишь озвучивает ключевые месседжи кремлевской государственной идеологии. Другой вопрос, что эта кампания может привести не к собиранию чужих «земель русских», а лишь к разорению своих. Как сказал сам Путин, «зачем нам такой мир, в котором нет России?». Но если он говорит о какой-то своей мифологической России, то ее политическая и культурная деградация – лишь вопрос времени.