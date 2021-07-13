Газета Haaretz опубликовала письма иммигрантов из Северной Африки, перехваченные военные цензурой во время конфликта Израиля с арабскими странами в 1948 году.

Большая часть из них принадлежит марокканским евреям. 70% авторов пишут, что хотят вернуться в Марокко, 76% не советуют родственникам повторять их ошибку: «Мы приехали в Израиль и думали, что здесь рай, но, к сожалению, все наоборот. Оставайтесь в Северной Африке. Там лучше, чем в Израиле», – приводятся в статье строчки из одного письма.

«Европейские евреи, ужасно страдавшие из-за нацизма, теперь видят себя высшей расой и относятся к сефардам (евреи, выходцы с Пиренейского полуострова, и с североафриканского побережья – прим. ред.) как к низшей расе… Мы приехали издалека, и не потому, что были вынуждены покинуть дома из-за расисткой дискриминации. А теперь нас унижают на каждом углу. Вместо того чтобы благодарить нас, они относятся к нам как к скоту или нежелательным элементам. Когда я вижу товарищей из Северной Африки на улице, кого без руки, кого без ног, тех, кто пролил кровь на войне, я спрашиваю: это того стоило?», – задается вопросом один из иммигрантов.

«Здесь всюду правят поляки, – писал французский еврей, – 95% процентов наших товарищей недовольны. Их единственное желание – вернуться туда, откуда приехали… Палестина хороша для тех, кто страдал в лагерях в Германии, но это не для нас, свободолюбивых французов».

«Поляки думают, что марокканцы – это дикари и воры… когда мы переодеваемся, они смотрят на нас, как на животных», – признается африканский еврей.

Европейские евреи дискриминировали марокканских соотечественников и в ходе рабочего процесса. «Я не могу переносить эту страну, которая хуже тюрьмы, – говорится в еще одном письме. – Ашкеназы (восточноевропейские евреи - прим. ред.) эксплуатируют нас во всем и дают лучшую и легкую работу полякам. Зарплаты низкие. За легкую работу поляк получает 2,5 лиры в час, тогда как мы, марокканцы, можем получить за нашу тяжелую работу 1,5».

Также большинство мигрантов призывают не верить сионистскому представительству в Марокко – «там распространяют пропаганду и ложь».

«Здесь вас будут звать «грязные марокканцы» и будут писать в газетах, что марокканцы не умеют одеваться и есть вилкой. Только руками. Они думают, что люди здесь – только поляки», – описывает жизнь в Израиле в тот период один из очевидцев.

По признанию же солдат из Северной Африки, воевавших на стороне Израиля в 1948 году, «антисемитизм здесь хуже антисемитизма в Польше» – настолько, что его даже можно сравнить с отношением к чернокожему населению Америки.

«Все восточные евреи встречают здесь такое отношение, как негры в США. Есть ярая ненависть между восточными и западными евреями, которые здесь у власти», – пишут они, выражая надежду на скорое завершение службы и возвращение на родину.

В то же время североафриканские евреи подчеркивают, что арабы для них ближе, чем ашкеназы – «они наши братья».

Любопытно, что и эмигранты из Европы и США также не испытывали большой радости от пребывания на «исторической родине».

«Будет достаточно если я напишу, что когда сюда приехали первые англосаксы, 95% из них хотели здесь остаться. Сейчас таких не наберется и 5%. В этой армии солдаты стараются не умереть за родину, а с успехом стараются, чтобы за них умерли иностранцы», – пишет солдат родом из США.