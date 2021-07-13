Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова удалила материалы о себе в сети, воспользовшись законом о «праве на забвение», пишет «МБХ медиа».

В частности, из поисковой выдачи для российских пользователей пропала часть материалов по запросам «Светлана Радионова», «Светлана Радионова Франция», «Светлана Радионова Ницца».

В «Яндексе» при вводе этих запросов появляется предупреждение, что часть результатов поиска были убраны в соответствии с требованием закона о «праве на забвение». В Google при вводе запросов выходит сообщение о том, что часть результатов могли исключить из списка в соответствии с российским законодательством.

О каких именно материалах идет речь, неизвестно.

В пресс-службе Google пояснили, что удаленные по «праву на забвение» страницы не исчезают из поиска полностью, «они продолжают появляться для других поисковых запросов».

В «Яндексе» заявили, что механизм исполнения закона работает аналогичным образом. Из выдачи убирают только те ссылки, на которые в своем заявлении указал пользователь. При этом он должен представить решение суда, которое подтверждает, что опубликованные данные являются ложными.

В июне 2020 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) сообщил, что семья главы Росприроднадзора Светланы Радионовой владеет элитной иностранной недвижимостью, в том числе во французском городе Жуан-ле-Пен, расположенном между Ниццей и Каннами.

Общую стоимость активов чиновницы фонд оценил в ₽720 млн. Основатель ФБК Алексей Навальный при этом поставил под сомнение источники ее доходов, обратив внимание на то, что Радионова с 1999 года находится на госслужбе, никогда не занималась бизнесом, а ее родители – пенсионеры.