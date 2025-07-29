Северная Корея заявила, что новая встреча лидера страны с президентом США Дональдом Трампом возможна лишь при одном условии — если Вашингтон официально признает КНДР ядерной державой. Об этом во вторник сообщило агентство KCNA со ссылкой на заявление Ким Ё Чжон, сестры северокорейского лидера и замдиректора отдела ЦК Трудовой партии.

«Признание необратимого статуса КНДР как ядерного государства и понимание того, что её возможности и геополитическая среда кардинально изменились, должно быть предварительным условием для любых обсуждений будущего», — сказала Ким. Она добавила, что «никто не может отрицать эту реальность и не должен ее недооценивать».

Заявление прозвучало на фоне комментариев Белого дома о готовности к диалогу с Пхеньяном. Ким назвала эти слова «односторонней оценкой прошлого» и напомнила, что «2025 год — это не 2018 и не 2019». Тогда между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоялись три исторические встречи, включая саммиты в Сингапуре и Ханое, а также переговоры в демилитаризованной зоне.

Хотя Ким признала, что личные отношения между Трампом и северокорейским лидером были «неплохими», она подчеркнула: «Такие связи бессмысленны, если США продолжают гнаться за денуклеаризацией, игнорируя изменившуюся реальность». По ее словам, если Вашингтон не примет новых условий, то «переговоры останутся лишь мечтой американской стороны».