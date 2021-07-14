Представленный правящей Партией справедливости и развития Турции законопроект о домашних и других животных был одобрен парламентом. Он вступит в силу в ближайшее время, сообщает Daily Sabah.

Согласно принятому нормативному акту, животные отныне считаются не товаром, а живыми и чувствующими существами с определенными правами. Под запретом оказалась продажа кошек и собак в зоомагазинах, поскольку «это неэтично и негативно сказывается на их здоровье». Также вне закона объявлены выступления диких животных в цирках и работа дельфинариев.

Закон также вводит понятие «надлежащего содержания питомцев» и предполагает денежное наказание для владельцев, которые недостаточно хорошо заботятся о своих четвероногих друзьях. Людям, уличенным в жестоком обращении с животным, может грозить тюремное заключение – до четырех лет за лишение питомца жизни.

Одно из самых важных нововведений – обязательное микрочипирование и регистрация домашних животных.

Эта мера должна обеспечить ответственность владельцев за дурное обращение с животным, в том числе остановить практику выкидывания собак и кошек на улицу. С перепроизводством щенков и котят будут бороться с помощью стерилизации неплеменных животных.

Также новый закон расширяет полномочия полиции, поскольку правоохранительные органы будут формировать специальные оперативные группы для выявления участников петушиных и собачьих боев.

Турция известна своим гуманным отношением к домашним животным – именно здесь впервые в мире стали использовать автоматизированные кормушки для бродячих кошек и собак.