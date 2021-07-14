Антон Фургал – сын бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, – подал документы для выдвижения в Госдуму. Об этом он объявил накануне годовщины ареста его отца, о которой написали все неангажированные СМИ России. Избирательная комиссия Хабаровского края сообщила, что Фургал-младший выдвинулся по избирательному округу № 70, и это символично, поскольку ранее там был избран депутатом парламента его отец. Для регистрации сыну задержанного политика, которого вот уже год массово и сердечно поддерживает весь Хабаровск, нужно собрать 15 433 подписей избирателей.

Убийца или заложник системы?

Как известно, год назад был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который в 2018-м победил на выборах кандидата от самой «Единой России», что называется, вопреки воле Москвы. Его арест поднял в регионе невиданную волну массовых протестов, которые называют беспрецедентными для современной России и которые, как считается, заметно изменили жизнь в регионе. Действительно, жители России несколько месяцев следили за новостями из Хабаровска и не верили, что такое происходит в их стране. Со временем интерес к дальневосточным митингам ослаб, да и сами протесты перестали быть многотысячными. Но они продолжаются до сих пор, пусть и в других масштабах.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан рано утром 9 июля 2020 года по дороге на работу, прямо в этот же день его доставили в Москву. А уже на следующий день Басманный суд столицы заключил политика под стражу, и с тех пор регулярно продлевает Фургалу меру пресечения. 20 июля 2020-го президент России снял губернатора с должности с обычной в таких случаях формулировкой – «в связи с утратой доверия». По окончательной версии обвинения, экс-губернатор ответствен за организацию двух убийств и одного покушения в Хабаровске и Амурской области 15 лет назад. Таким образом, он может стать первым в современной истории России арестованным губернатором, осужденным в итоге по статье «убийство».

СМИ отмечают, что следствие применяло оригинальные способы, в том числе во время допроса, например, анализ мимики Сергея Фургала специальными программами. Кроме того, согласно документам, попавшим в редакцию «Медузы», уголовное дело против бывшего губернатора практически полностью построено на показаниях одного свидетеля – бывшего сотрудника уголовного розыска Владимира Першина. А тот, в свою очередь, объясняет свой мотив выступить против Фургала довольно странно и, пожалуй, слишком лично: «Я просто не хочу видеть, чтобы этот человек (Сергей Фургал – прим. редакции) был у власти, я его знаю слишком хорошо для того, чтобы он был губернатором или так далее. Это та мерзость, которая через человека переступит, ноги вытрет и забудет».

«Я вот не хочу кривить душой ни перед кем, вот если бы он не полез в политику, я бы, может быть бы, и молчал», – добавил он.

Также издание отмечает несостыковки в показаниях Першина и способ проведения некоторых из них – без видеофиксации, например, или опять же в форме мнений или вопросов. По информации издания, Першин ссылается на рассказы бывшего сотрудника Фургала Андрея Карепова, с которым, по словам последнего, они дружат более 30 лет. Сам Карепов с ноября 2019 года находится в СИЗО по делу об убийствах и не признает вину. Он настаивает, что помогал Фургалу только на выборах в законодательную думу Хабаровского края в 2005 году и в Госдуму в 2007 году.

Другой интересный факт: в 2016 году, уже после окончания работы в полиции, Першина, занявшегося ремонтом машин, осудили за вымогательство. В 2019 года он освободился условно-досрочно и сразу дал показания на Фургала, пишет «Медуза».

Непростая тишина

Сергей Фургал своей вины не признает, считает дело заказным, а аргументы следствия – надуманными. По мнению сына политика, Антона Фургала, который как раз в начале июля объявил о своем выдвижении в Госдуму, следствие готовится предъявить его отцу новые обвинения в экономических преступлениях, связанных с заводом «Амурсталь», 25% которого несколько лет принадлежали бывшей жене Фургала Ларисе Стародубовой.

Сейчас, через год после ареста, о протестах в Хабаровске, по сути, в СМИ ничего не слышно. Но это не обязательно означает, что у Кремля теперь все под контролем, считает журналист Константин Эггерт. Он вспоминает, как в июле прошлого года протесты против ареста и смещения популярного губернатора вспыхнули так внезапно и были такими массовыми, что застали врасплох не только Кремль, но и критиков российского режима. Многие решили даже, что «провинция проснулась». «Но, во-первых, COVID-19 сильно поменял жизнь, – отмечает журналист. – Он дал властям массу поводов запрещать прежде всего, конечно, массовые собрания людей. Однако рискну предположить – даже если бы пандемии не было, повседневная жизнь с необходимостью зарабатывать деньги, особенно в кризис, и водить детей в школу и кружки взяла бы свое. Власть это знает и, похоже, сделала вывод: нужно только пересидеть активную фазу протестов, а дальше они пойдут на спад сами собой, и даже без особых репрессий. В Хабаровске так и произошло».

Во-вторых, Эггерт подчеркивает, что главный расчет российской власти ориентирован «на равнодушие большинства, его покорность обстоятельствам и на эмиграцию неравнодушных. Плюс – при необходимости – репрессии (пока не такие массовые, как в Беларуси)». По мнению эксперта, к сентябрьским парламентским выборам Кремль методично зачищает «площадку»: заводит дела против активистов и журналистов, регулярно объявляет «иностранными агентами» СМИ, которые являются независимыми. «Но не стоит забывать: зачастую именно тогда, когда власть в России убеждала себя в том, что все под контролем, внезапно это «все» начинало рушиться», – напоминает Эггерт.

Люди не сдаются

Представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов рассказал Deutsche Welle, что «жители прекрасно поняли, что публичные акции не способны изменить поведение властей».

Но на самом деле люди до сих пор выходят в поддержку экс-губернатора, пусть нерегулярно и в малом составе. Продолжается и протест в интернете. «Цифровизация протеста началась с первых дней, в различных мессенджерах и социальных сетях стали образовываться группы поддержки, численностью от нескольких десятков, до нескольких тысяч участников», – рассказывает постоянный участник акций Никита Караев, которого неоднократно задерживали и даже проводили доследственную проверку по «дадинской статье» УК РФ. По его словам, даже пенсионеры начали заводить аккаунты в соцсетях, а многие неизвестные до этого сетевые СМИ обрели неожиданную популярность.

Постоянные участники оптимистично оценивают значимость протестов. «Волна Хабаровска уже запущена, люди узнали, что можно жить по-другому, а не только постоянно чего-то бояться и идти на поводу у власти, – считает Никита Караев. – Верю, что все получат по заслугам и по совести, а наш Иваныч вернется домой!» Журналисты отмечают, что почти все участники сегодняшних митингов охотно соглашаются говорить на камеру, без проблем дают свои контакты и готовы называть свои имена.

«Отсутствие конструктивного диалога»

А что произошло с командой Фургала год спустя? Как известно, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Практически сразу он уволил заместителей Фургала – Владимира Хлапова и Юрия Золочевского, а также советника губернатора по СМИ Захара Синяговского. Позже из правительства края уволилась пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко, которая была в числе руководителей успешной избирательной кампании Фургала в 2018 году.

А весной этого года, как отмечает Deutsche Welle, в Хабаровском крае начался массовый выход членов ЛДПР из партии, чье региональное отделение также возглавил Дегтярев. Первыми стали активисты из Советско-Гаванского района, который раньше считался оплотом ЛДПР. В итоге за пару месяцев из партии вышли более 20 «весомых политиков», включая сенатора Елену Грешнякову, второго сенатора Сергей Безденежных, бывшего спикера городской думы Хабаровска Михаила Сидорова.

Свое решение они объяснили тем, что не согласны с позицией нового руководства. Елена Грешнякова даже отдельно написала в своем Instagram-аккаунте: «Я и мои родные остаемся с тем, кто создавал нынешнее региональное отделение – с Сергеем Ивановичем Фургалом. Предельно ясно и понятно называю причины нашего выхода из ЛДПР: это деструктивная политика нынешнего руководства ХРО ЛДПР, отсутствие конструктивного диалога, взаимоуважения и понимания, сведение счетов с неугодными, сталкивание лбами и поощрение публичного унижения своих однопартийцев».

Годовщина задержания

В годовщину задержания Фургала в Хабаровске проходил пикет. На Комсомольской площади порядка 10 человек выстроились в ряд с плакатами в руках. По сообщениям активистов, их главными требованиями были обеспечить экс-губернатору медпомощь гражданских врачей, а также справедливый и открытый суд в Хабаровске.