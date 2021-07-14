В дни священного для мусульман праздника Курбан-байрам Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Турции (İHH) распределит жертвенное мясо среди жителей 65 стран мира, сообщает агентство «Анадолу».

Кроме того, по линии İHH также планируется раздача одежды детям-сиротам. Команды фонда уже направились в разные уголки планеты для подготовки к гуманитарным акциям.

Представитель Фонда Хасан Айнаджы сообщил, что раздача жертвенного мяса нуждающимся за рубежом стала традицией, которая продолжается с 1993 года.

Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Турции (İHH), основанный в 1992 году, оказывает помощь всем нуждающимся в мире, в независимости от религиозной и расовой принадлежности.

Фонд осуществляет деятельность в 135 странах на пяти континентах, оказывая помощь всем пострадавшим от войны, голода и стихийных бедствий.