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Благотворители из Турции обеспечат жертвенным мясом нуждающихся из 65 стран
Представители Фонда защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Турции уже направились в разные уголки планеты для подготовки к акциям
Благотворители из Турции обеспечат жертвенным мясом нуждающихся из 65 стран
Фото: АА / Others
14 июля 2021 г.

В дни священного для мусульман праздника Курбан-байрам Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Турции (İHH) распределит жертвенное мясо среди жителей 65 стран мира, сообщает агентство «Анадолу».

Кроме того, по линии İHH также планируется раздача одежды детям-сиротам. Команды фонда уже направились в разные уголки планеты для подготовки к гуманитарным акциям.

Представитель Фонда Хасан Айнаджы сообщил, что раздача жертвенного мяса нуждающимся за рубежом стала традицией, которая продолжается с 1993 года.

Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Турции (İHH), основанный в 1992 году, оказывает помощь всем нуждающимся в мире, в независимости от религиозной и расовой принадлежности.

Фонд осуществляет деятельность в 135 странах на пяти континентах, оказывая помощь всем пострадавшим от войны, голода и стихийных бедствий.

ИСТОЧНИК:Reuters
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