ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
ЮНИСЕФ: 9 млн россиян недоедают
По данным ЮНИСЕФ, около 400 тыс. россиян находятся на грани голода, из-за нехватки денег они вынуждены ограничивать количество еды и пропускать приемы пищи
ЮНИСЕФ: 9 млн россиян недоедают
Фото: ТАСС / Others
15 июля 2021 г.

Более девяти млн россиянам не хватает еды или же они получают недостаточное питание, следует из доклада Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Согласно официальным данным за 2018-2020 годы, острую нехватку еды в России испытывают около 400 тыс. человек. Эти люди находятся на грани голода, из-за нехватки денег они вынуждены ограничивать количество потребляемых продуктов и пропускать приемы пищи.

Еще 8,8 млн человек (6% населения России) относятся к тем, кто испытывает умеренную или острую нехватку еды. Эти люди не пропускают приемов пищи, но сокращает потребление продуктов.

В 2014-2016 годах в России насчитывался один миллион человек, находящихся на грани голода, и еще 11,9 млн человек испытывали умеренную нехватку пищи.

Ранее, в апреле этого года, Росстат сообщил, что по итогам 2020 года в России проживали 17,8 млн человек (12,1% населения) с доходами ниже прожиточного минимума.

Это минимальный уровень бедности с 2014 года, когда за чертой бедности находилось 11,3% населения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us