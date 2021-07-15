Более девяти млн россиянам не хватает еды или же они получают недостаточное питание, следует из доклада Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Согласно официальным данным за 2018-2020 годы, острую нехватку еды в России испытывают около 400 тыс. человек. Эти люди находятся на грани голода, из-за нехватки денег они вынуждены ограничивать количество потребляемых продуктов и пропускать приемы пищи.

Еще 8,8 млн человек (6% населения России) относятся к тем, кто испытывает умеренную или острую нехватку еды. Эти люди не пропускают приемов пищи, но сокращает потребление продуктов.

В 2014-2016 годах в России насчитывался один миллион человек, находящихся на грани голода, и еще 11,9 млн человек испытывали умеренную нехватку пищи.

Ранее, в апреле этого года, Росстат сообщил, что по итогам 2020 года в России проживали 17,8 млн человек (12,1% населения) с доходами ниже прожиточного минимума.

Это минимальный уровень бедности с 2014 года, когда за чертой бедности находилось 11,3% населения.