В распоряжение военно-морских сил (ВМС) Украины поступил первый турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2, сообщается на странице украинского министерства обороны в Twitter.

«Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для военно-морских сил поставлен в Украину. Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования», – заявил глава ведомства Андрей Таран.

БПЛА были заказаны у Baykar Makina, одного из ведущих производителей дронов в Турции. На вооружении украинской армии уже есть Bayraktar TB2 , но продукция оборонного предприятия поступает на вооружение украинских ВМС впервые.

Соглашение между Киевом и Анкарой о закупке турецких ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 для нужд Вооруженных сил Украины было заключено в 2019 году. Тогда же украинская сухопутная армия получила в свое распоряжение шесть беспилотников.

Длина Bayraktar TB2 составляет 6,5 метра, размах крыльев – 12 метров, радиус действия – 150 километров, крейсерская скорость – 130 километров в час. Беспилотники продемонстрировали свою эффективность во время боевых действий в Сирии, Ливии и Второй Карабахской войне. Осенью 2020 года приобретенные у Турции Bayraktar TB2 комбинированно – наряду со ствольной и реактивной артиллерией – применили вооруженные силы Азербайджана. По мнению многих авторитетных военных специалистов, армянские войска с самого начала конфликта были дезориентированы ударами Bayraktar TB2, которые прорывали их противовоздушную оборону и уничтожали бронетехнику, артиллерийские расчеты и живую силы.