Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет расследование в связи с тем, что ракета-перехватчик «Железного купола» во время майской агрессии в сторону Палестины едва не попала в истребитель F-15.

Если одни данные свидетельствуют, что ракета была превентивно взорвана операторами «Купола», то другие сообщения говорят о том, что самолету самому пришлось открыть огонь по перехватчику: он принял его за снаряд, выпущенный с палестинской стороны. Скандал стал настолько громким, что обошел традиционную армейскую цензуру.

Это не первый курьез, который произошел с «Железным куполом» во время майских наступательных действий Израиля на прибрежные палестинские земли. Так, была информация, что во время боев система ПРО сионистов сбила один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Skylark, который принадлежал ЦАХАЛ. Это происшествие вызвало не только недоумение, но и серьезную обеспокоенность у израильских официальных лиц, поставив вопрос о том, как поведет себя техника во время более масштабных наступательных действий.

В частности, израильские военные, обсуждая инцидент, отмечали: средства ПВО страны должны иметь возможность идентифицировать объекты оппонентов и сбивать их. Приписываемая «Железному куполу» способность делать различие по принципу «свой-чужой» была, что наиболее важно, основной причиной, по которой международные структуры, отвечающие за безопасность полетов, дали Израилю возможность сохранить свое воздушное пространство открытым для коммерческих рейсов во время последних боевых действий.

Дырявый «Купол»

Факт того, что «Железный купол» начинает давать необъяснимые технические сбои, командование ЦАХАЛ признавало еще в 2012 году. Некоторые странности со средствами ПРО произошли, по иронии судьбы, во время тогдашней наступательной операции на Газу.

Отвечавший в те годы за противовоздушную оборону сионистов бригадный генерал Цвика Хаймович признал, что в ходе натиска на силы сектора Газа одна из ракет «Железного купола» попала в израильскую школу, которая была пуста, а другая упала в одном из израильских жилых районов на границе.

На тот момент неисправность техники пришлось устранять в режиме реального времени, но проблемы никуда не испарились.

Спустя шесть лет израильские военные активировали «Железный купол» случайно, дав залп из примерно десятка ракет-перехватчиков. Это произошло в результате таинственной ошибки: на юге Израиля сработали сирены, однако никаких ракетных запусков по сионистским позициям зафиксировано не было. Командование ЦАХАЛ так и не смогло определить, что стало причиной внезапного сигнала тревоги.

Обеспокоенность у израильских экспертов в этих случаях вызывает и то, что «Железный купол», который предназначен в том числе для нейтрализации ракет с ядерными боеголовками, «не видит» значительную часть ударов. Если бы хотя одна из всех пропущенных ракет несла в себе ядерный заряд, Израиля уже бы не существовало. Система ПРО регулярно терпит неудачи, но лучше не становится. Что наиболее горько для сионистов и их союзников, ошибочные залпы «Железного купола» обходятся израильским властям в миллионы долларов.

Бюджет на войну

Кажется удивительным, что израильское командование в этих условиях недавно запросило значительное увеличение оборонного бюджета, чтобы усилить свои атакующие возможности в случае потенциальной операции против объектов иранской ядерной программы. Свои интенции военные, в частности, высказали в ходе предварительного обсуждения финансовых возможностей правительства на этой неделе.

Сионисты считают ядерную программу Ирана проблемой номер один, и, согласно недавним оценкам разведывательных ведомств, они уверены, что Тегерану в случае срыва переговоров о восстановлении ядерной сделки хватит и года, чтобы получить достаточный объем материала для создания оружия массового уничтожения.

Вопрос о выделении средств на потенциально возможную операцию имеет политический подтекст для нового правительства, которое сформировалось во многом благодаря мощной антитезе лидеру партии «Ликуд» и бывшему премьер-министру Биньямину Нетаньяху, возглавляющему сейчас оппозицию в парламенте.

Ивритоязычные издания приводили мнение представителей израильского разведсообщества, которые обвинили Нетаньяху в пренебрежении должной подготовкой к операции против иранских объектов. Неназванные собеседники СМИ в силовых структурах утверждали, что Нетаньяху долгое время отказывался выделять средства на планирование операции.

Кабмин нового премьер-министра Нафтали Беннета стоит перед дилеммой – продолжить линию предыдущего премьера или показать свою уникальность, отрезав для армии щедрый кусок бюджетных средств. Однако даже решение этой задачи не даст ответа на вопрос, как ЦАХАЛ собирается сражаться с Ираном, когда его силы слепо наносят удары по собственным истребителям и беспилотникам.