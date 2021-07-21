В России набирает обороты процесс так называемой централизации власти. На днях стало известно, что во всех федеральных округах в самое ближайшее время появится курирующий вице-премьер. Официально в правительстве создание целого института кураторства объясняют необходимостью единой экономической политики в регионах для достижения национальных целей. Однако в Сети и экспертной среде нововведение оценивают иначе: мол, все «понимают, что проиграют осенние выборы в Госдуму и кураторством хотят сохранить власть».

Профильный аспект

Премьер-министр Михаил Мишустин определил кураторов российских федеральных округов на уровне вице-премьеров, то есть новые должности распределились между его заместителями.

При их распределении, как выяснили журналисты, был учтен профильный аспект. Так, Виктория Абрамченко, отвечающая, в частности, за экологию, будет контролировать Сибирь, курирующий оборонку Юрий Борисов будет следить за Уралом, а Татьяна Голикова станет куратором СЗФО, так как там сосредоточено производство лекарств.

Курирующий в правительстве работу Минфина Дмитрий Григоренко станет теперь отвечать за Центральный федеральный округ, один из ключевых источников доходов федерального бюджета. Юрий Трутнев останется куратором Дальневосточного федерального округа, Александр Новак начнет курировать Северо-Кавказский, Марат Хуснуллин – Южный федеральный округ, в ведение Дмитрия Чернышенко поступает Приволжский федеральный округ.

Как отметил Мишустин, каждый из кураторов «на закрепленной территории будет ответственным за ее социальное развитие, за то, насколько эффективно расходуются бюджетные средства, отвечают ли эти траты запросам людей и как соблюдается бюджетная дисциплина». Ответственны вице-премьеры будут и за экономический рост подведомственных им округов, повышение их инвестиционной привлекательности, поддержку малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест.

Дублеры или хозяева регионов?

В соцсетях тут же поднялась волна негодования: «А тогда полномочные представители регионов зачем и что делают?», «А губернаторы-то теперь чем будут заниматься?», «А это кураторство предполагает персональную ответственность за результаты работы?». Эти вопросы явно намекают на «неоправданное размножение чиновников» и не самый лучший бюрократический принцип, к которому очередное нововведение правительства может привести: «Дайте справку, чтобы взять справку».

«Да, возникает риск, что будет некое управленческое дублирование», – предполагает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман. Он, кстати, один из немногих экспертов, кто видит рациональное зерно в кураторстве. Так, он считает его «большим управленческим экспериментом», ведь «правительство РФ по своей структуре всегда было подвижным, оно менялось», и полагает: «Скорее всего, кураторы, назначенные в регионы, будут отвечать не за все вопросы, а за те целевые направления, которые относятся к сфере их компетенции».

Однако у очень большого количества аналитиков учреждение института кураторства российских регионов вице-премьерами вызвало лишь критические замечания. Политолог Алексей Минеев уверен, что «закрепление Мишустиным «курирования» вице-премьерами Правительства за федеральными округами – ни о чем, ведь там уже есть/были «курирующие» полпреды Президента. На примере полпреда в ДФО Трутнева, совмещающего должность с должностью вице-премьера Правительства, даже при наличии госпрограммы опережающего развития Дальнего Востока – эффекта нет…»

Политолог Аббас Галлямов рассказал «Новым известиям», что, по его мнению, результатом реформы станет очередное «административное уродство», которым, впрочем, в России никого не напугать и которое является имитацией бурной деятельности, которую на самом деле допускать нельзя: «Бюрократ так устроен, что если на него возложить официальную ответственность за что-то, то он именно этим чем-то и будет заниматься. А на все остальное забьет». Он полагает: если указанная схема и просуществует какое-то более-менее длительное время, то в России возникнет окружная специализация: «В СЗФО будут лечить и учить; в ЮФО строить, а в ПФО, например, всем придется заниматься развитием цифровых технологий, потому что курирующий эту сферу вице-премьер Чернышенко будет теперь отвечать за Поволжье».

Политолог Дмитрий Михайличенко и экономист Александр Баврин и вовсе назвали вице-премьеров, выступающих в новом качестве, «кураторами бюджетных потоков»: «Федеральные элиты не хотят делиться ресурсами с региональными акторами и губернаторами. Соответственно, усиливается контроль за распределением средств. Это не про прозрачность и эффективность, это про сверхцентрализацию и усиление собственных аппаратных позиций». По мнению экспертов, сейчас вице-премьеры получают шанс стать хозяевами регионов, входящих в их федеральный округ.

Кроме того, «новая функция вице-премьеров в качестве «наставников» бьет по авторитету полпредов президента», ведь от полпредов фактически утекает контроль за реализацией исполнительной части работы субъектов. «Назначение новых кураторов, – замечают аналитики, – могут стать триггером для кадровых перестановках высших должностных лиц регионов. Появление вице-премьеров в округах, в ближайшее время станет стресс- тестом для устоявшейся региональной политики во взаимоотношения федцентр – регион…»

«Москве – все, регионам – остатки?»

Лекцию на эту тему, которую прочитала еще в 2020-м в Ельцин Центре Наталья Зубаревич, ведущий российский экономист-регионовед, доктор географических наук, профессор географического факультета МГУ, вспоминают сейчас в связи с актуальностью темы. Еще полтора года назад Зубаревич прямо говорила о том, что «исключительное положение Москвы – это следствие экономических законов и политических институтов», которые, очевидно, будут только усугубляться.

Тогда же Зубаревич отметила специфический фактор России, мол, это «страна, живущая на нефтяную ренту»: «Из-за необходимости собирать и распределять нефтяную ренту образуется большое распределительное государство, которое себя не обижает и кормит чиновников и силовиков». Но сверхконцентрированная нефтяная рента, по ее мнению, – это бич Божий: «И пока экономика не слезет с этой ренты, так все и будет. Необходимо навести порядок в перераспределительной политике».

«Это вопрос чисто политических и институциональных решений, – отмечает Зубаревич. – Но при этом центр потеряет большой крюк, на котором держит все регионы. Ну какой же политик на это пойдет?»

Фактически эту же мысль поддерживает и известный политолог Дмитрий Михайличенко. Введение института кураторства доктор философских наук комментирует так: «Отношения федерального центра и регионов характеризуются линейным и давно уже понятным процессом. Центр увеличивает полномочия, а регионы – сужают. Логика тут простая: там, где есть деньги – там федералы, там, где денег нет – ответственность возлагают на регионалов. Общий алгоритм отношений вписывается в одну формулировку из двух существительных: сверхконтроль и сверхцентрализация».

Из последних новшеств сверхцентрализации он вспоминает создание Центров Управления Регионами, передачу Агентствам стратегических инициатив некоторых функций координаторов социальной политики в регионах, а также лишение губернаторов фактической возможности назначать министров здравоохранения. Как известно, в 2020-м более двадцати региональных министров здравоохранения лишились своих постов, а на их место пришли, в основном, ставленники федерального центра. «Наряду с этим, на борьбу с ковидом стали выделять огромные деньги», – подмечает Михайличенко.

По мнению политолога, за всеми этими новшествами и распределениями денежных потоков ускользает значимая проблема, которая звучит банально, но объективно: «Без успешного и субъектного развития регионов невозможно устойчивое социально-экономическое развитие страны. Возможно только выкачивание ресурсов из регионов и концентрация их в центре», – заключает Дмитрий Михайличенко.