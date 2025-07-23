ПОЛИТИКА
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Секретное соглашение Армении, Азербайджана и США?
Зангезурский коридор превратят в «Мост Трампа» и поставят там американскую ЧВК, пишет испанская пресса; отмечается важность для США доступа к армяно-иранской границе
Секретное соглашение Армении, Азербайджана и США?
/ TRT Haber
23 июля 2025 г.

Испанская газета Periodista Digital со ссылкой на источники в армянской диаспоре во Франции заявила о существовании секретного меморандума между Арменией, Азербайджаном и США, предусматривающего создание транспортного коридора длиной 42 км. Проект, получивший название «Мост Трампа», должен соединить основную часть Азербайджана с Нахчываном.

Согласно статье, Армения формально сохраняет суверенитет над коридором, но де-факто его управление будет передано частной американской компании, которая получит 40% доходов от его эксплуатации. ЧВК численностью до 1 000 человек будет обеспечивать безопасность транспортного коридора.

По версии источников, США, помимо экономических выгод, стремятся взять под контроль армяно-иранскую границу. На первом этапе там будут размещены силы без тяжелого вооружения.

Газета отмечает, что реализация проекта будет означать дипломатическое поражение для Франции, которая конкурирует с США за влияние в Армении. Главными бенефициарами меморандума называются США и Турция. Если для Анкары ставка в первую очередь экономическая, то Вашингтон, по мнению авторов, добивается геополитического влияния в регионе от Кавказа до Средиземноморья.

Официальные подтверждения существования подобного меморандума на момент публикации отсутствуют.

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