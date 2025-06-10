Казахстан увеличил экспорт нефти в Германию на 48% в январе-мае 2025 года до 767 тыс. тонн по российскому трубопроводу «Дружба». Об этом сообщила казахстанская трубопроводная компания «КазТрансОйл».

Средний объем поставок через «Дружбу» составил 37 тыс. баррелей в сутки, при этом только в мае было экспортировано 230 тыс. тонн нефти. Такой рост происходит на фоне заявленных планов Казахстана по диверсификации экспортных маршрутов в обход России.

Альтернативный трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) показал более скромную динамику — рост на 10% до 637 тыс. тонн за пять месяцев. Этот маршрут через Азербайджан, Грузию и Турцию рассматривается как способ для крупнейшей в мире страны без выхода к морю снизить зависимость от российских маршрутов.

Однако основная часть казахстанской нефти — более 80% — по-прежнему экспортируется через трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), соединяющий месторождение Тенгиз в западном Казахстане с морским терминалом у российского черноморского порта Новороссийск.