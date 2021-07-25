Отставка министра МВД Украины, в шутку называемого «вечным министром», грянула как гром среди ясного неба. Арсен Аваков занимал этот пост 7 лет, 4 месяца и 16 дней, что само по себе является рекордом для подобной должности в Украине. Предыдущий принадлежал Юрию Кравченко, занимавшему пост в период президентства Леонида Кучмы на протяжении 5 лет и 8 месяцев.

В январе 2014 года после скандального голосования в Верховной Раде против «диктаторских» законов Арсен Аваков написал в своем твиттере: «Выходите под Администрацию президента, чтобы пресечь попытки установить здесь полицейское государство. Слава Украине! P. S. Мусора не люди». Пройдет совсем немного времени, он возглавит систему «мусоров/не людей», и в создании полицейского государства будут обвинять уже его самого.

Аваков и революции

В большую политику Арсен Аваков пришел на волне Оранжевой революции, будучи ее активным участником. По указу президента Виктора Ющенко он возглавил Харьковскую область. Накануне выборов 2010 года пути Ющенко и Авакова разошлись, и Аваков начал сотрудничать с оппозиционной командой Юлии Тимошенко.

После победы на выборах Виктора Януковича и последовавшей за этим волны репрессий против оппонентов Аваков вынужден был уехать в Италию, где даже провел некоторое время в тюрьме, ожидая экстрадиции в Украину. Впрочем, итальянское отделение Интерпола сочло недостаточно убедительными доказательства против него, и вскоре он был освобожден.

По результатам выборов 2012 года Арсен Аваков, получив депутатский мандат по спискам партии «Батькивщина» и неприкосновенность, смог вернуться домой. Во время Евромайдана он вместе с Андреем Парубием становится комендантом лагеря протестующих. После бегства Януковича он получает должность министра МВД в новом правительстве.

Как говорил премьер-министр Арсений Яценюк, его команда-камикадзе пришла на короткий срок для принятия непопулярных и жестких решений ради спасения страны во время внешней агрессии. Впрочем Арсен Борисович оставался на своем посту более семи лет.

Аваков и президенты

За семь лет в министерском кресле Арсен Борисович успел поработать с двумя президентами и одним и/о президента. Если Александр Турчинов был соратником по партии, а Петр Порошенко соратником по революции и противостоянию российской агрессии, то нынешний президент Украины Владимир Зеленский является новым игроком со своими правилами.

В период президентства Петра Порошенко то и дело возникали слухи о напряженных отношениях между ним и Аваковым. Но Арсен Борисович сумел сохранить и пост, и политические позиции даже после отставки Арсения Яценюка в новом кабинете Владимира Гройсмана.

Как бы то ни было, при всем своем политическом влиянии у Порошенко не было механизма для реализации отставки Авакова. Большинство в парламенте Порошенко делил с партией «Народный фронт», которая, хотя и состояла из различных групп влияния, но никогда бы не пошла против своего коллеги.

Конфликт четко проявился в последний год перед новыми президентскими выборами: Аваков часто критиковал Порошенко. Полиция разоблачала схемы якобы незаконной агитации, но дальше громких заявлений дело не пошло. Затем полиция обнаруживает якобы аппаратуру СБУ для прослушивания недалеко от офиса Зеленского. Разгорается скандал, но вскоре выясняется, что к выборам это не имеет никакого отношения, и дело тихо затухает.

В период предвыборной гонки Аваков неоднократно заявлял, что полиция будет действовать неангажированно и не станет принимать чью-то сторону. Такое его поведение было расценено обществом как поддержка Зеленского, в то время как «Народный фронт» практически в полном составе поддержал кандидатуру Порошенко. Зеленский впоследствии оценил жест влиятельного министра, и в новом правительстве уже «президента Голобородька» Аваков снова остался на посту министра МВД.

Президентство Владимира Зеленского можно охарактеризовать выражением «ни дня без скандала». Неудачи и промахи в каждой сфере, постоянный страх протестов и гнева активистов – в такой ситуации просто необходимо иметь поддержку силовых ведомств. И тут Арсен Аваков снова может быть прекрасным помощником. Опираясь на Нацгвардию и дружинников «национального корпуса», протестов практически можно не бояться. Но в последнее время стали раздаваться речи о переподчинении Нацгвардии непосредственно напрямую президенту.

Это, конечно, противоречит Конституции, но Владимир Александрович и раньше не особо трепетно относился к подобным условностям. Имея в рукаве такой козырь, как монобольшинство в Верховной раде, можно решить в свою пользу практически все.

Как утверждают источники из Офиса президента, Аваков решил ударить как раз по этому монобольшинству. За три летние недели Украина получила три ДТП с участием депутатов фракции «Слуга народа» в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Представители ОП считают, что это не что иное, как операция по дискредитации партии власти и демонстрация Аваковым собственного влияния.

Впрочем, Владимир Зеленский, комментируя отставку министра МВД, заявил: «Это была договоренность: как только настанет время, министр сам напишет заявление. Время пришло. Все мирно. Аваков знает кандидатуру преемника».

Аваков и война

Личность бывшего министра МВД довольно интересная и противоречивая. Он возглавил силовую структуру в период вооруженной внешней агрессии и нестабильной ситуации внутри страны. Комментируя отставку Авакова, многие украинцы вспоминают его роль по стабилизации обстановки в Харькове, когда возглавляемый им и тогда командующим Национальной гвардии Степаном Полтораком штаб разработал и осуществил при помощи винницкого подразделения «Ягуар» зачистку здания администрации от пророссийских боевиков, тем самым не допустив разворачивания «Русской весны» и формирования очередной «народной республики».

Инициатива Авакова по формированию добровольческих батальонов под эгидой МВД для противодействия боевикам и армии РФ серьезно повлияла на ход войны в Донбассе. Идейно мотивированные добробаты сыграли большую роль в самые горячие месяцы войны с одной стороны, с другой – военизированные формирования были под четким и жестким контролем государства.

Аваков и реформы

Одной из самых масштабных реформ стала реформа украинской милиции. И ответственным как за успехи, так и за провалы называют, безусловно, главу МВД. Создание Патрульной полиции в сотрудничестве с командой грузинских реформаторов Хатией Деканоидзе и Экой Згуладзе запустило процесс трансформации милиции практически советского образца в Национальную полицию европейского образца.

Впрочем, назвать эту реформу полностью успешной вряд ли возможно. Через год сотрудничества грузинские коллеги покинули проект. Последовала критика как граждан Украины, так и международных экспертов, поскольку большая часть сотрудников, подлежащих люстрации, оставалась либо на своих постах, либо переводилась на другие, но в той же системе МВД. Половинчатость реформ, фасадность, а по сути профанация подтверждаются дикими и громкими преступлениями, совершенными представителями правоохранительных органов в последние годы.

Аваков и громкие уголовные дела

Громкие преступления на фоне реформ показали, что радоваться превращению милиции в полицию преждевременно. Радикальное крыло патриотических организаций до сих пор обвиняет Арсена Авакова в смерти при задержании героя-майдановца Александра Музычко. Его гибель вызвала протесты, но на фоне реальной военной угрозы, аннексии Крыма и горячей фазы боев в Донбассе быстро сошла «на нет» и сегодня практически не вспоминается обществом.

Нападения на активистов, которые своими расследованиями и акциями протеста привлекали внимание как украинской, так и международной общественности, вызывали раздражение у полуреформированной, а по сути оставшейся старой, только в новой форме полиции. Убийства Виталия Олешко, Николая Бычкова, серия нападений на Сергея Стерненко ясно указывали на сотрудничество криминальных элементов и полицейских.

Также свежа память о жестоком нападении и, как следствие, смерти в 2018 году сотрудницы исполкома Херсонского городского совета и активистки Екатерины Гандзюк, которая ранее публично заявила о коррупционных схемах сотрудников местного УМВД в горсовете. Только благодаря друзьям-активистам пострадавшей, создавшим инициативную группу «Кто заказал Катю Гандзюк?», удалось привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков этого преступления, в котором был замешан бывший сотрудник МВД.

Сначала «по горячим следам» полиция задержала совершенно невиновного человека, а Антон Геращенко, на то время являвшийся советником министра МВД, опрометчиво и безапелляционно заявил о раскрытии преступления. Журналистам Денису Казанскому и Марьяне Пьецух понадобился всего один день, чтобы доказать обратное и добиться полного снятия обвинений и освобождения непричастного.

Ответственные за это правоохранители так и не понесли наказания. Активисты, адвокаты потерпевшей, ее друзья обвиняли в затягивании и фальсификации дела непосредственно Арсена Авакова. На регулярных акциях протеста выдвигались требования отставки министра.

Убийство белорусского журналиста Павла Шеремета и дальнейшее расследование этого преступления показали, что с реформами в МВД плохо не только на местах, но и на самом верху. Уголовное дело, которое еще в 2016 году по словам Юрия Луценко (генпрокурор в 2014-2019 годах) по ряду причин невозможно было раскрыть, в конце 2019 года внезапно раскрылось с совершенно неожиданной стороны.

На пресс-конференции, посвященной задержанию якобы подозреваемых, Арсен Аваков в присутствии генерального прокурора Руслана Рябошапки и президента Владимира Зеленского назвал виновными, проигнорировав презумпцию невиновности, детского кардиохирурга и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта-волонтера Андрея Антоненко и военную медсестру Яну Дугарь. Президент в буквальном смысле аплодировал. Обвиняемые были арестованы и провели в СИЗО длительные сроки, причем обвинения с них не сняты до сих пор.

Это вызвало мощную протестную волну в обществе. Активисты участвовали во всех судебных заседаниях, защита обращалась к независимым экспертам, широко освещая рассыпающийся на куски по мере продвижения судебный процесс. Серьезные доказательства, которые анонсировал министр Аваков на скандальной пресс-конференции, так и не были представлены. Существует мнение, что неудача в деле Шеремета стала одной из причин отставки Авакова еще до окончательного суда.

Аваков и преемник

Практически одновременно с новостью об отставке Авакова появилась информация о возможной кандидатуре на это пост. Озвучивалось только одно возможное имя – Денис Монастырский. По словам некоторых экспертов, инициатором отставки Авакова был Андрей Ермак, руководитель ОП. Идея поставить во главу силового ведомства «своего человека» преподносилась президенту как необходимость.

Впрочем при более тщательном анализе личности преемника возникает вопрос, а насколько далеко в своей отставке будет уходить Арсен Борисович? Господин Монастырский был помощником Антона Геращенко, заместителя министра МВД Арсена Авакова, в бытность его депутатом Верховной Рады VIII созыва, а также работал консультантом-аналитиком в Украинском институте будущего, одним из учредителей которого является не кто иной, как Антон Юрьевич Геращенко.

Кто и как сильно сможет влиять на нового министра МВД – покажет время. Но вполне очевидно, что Аваков не прощается с МВД, а просто уходит в тень. На это тоже есть свои причины. Рейтинги Зеленского постепенно падают, а весь негатив в ОП принято скидывать на исполнительную власть – Кабинет министров и регионы. Аваков, вероятно, не хочет принимать на себя негатив, а посему спрыгивает.

Влияние в МВД за собой он оставит, а вот публичной ненависти будет меньше. Со временем народ еще будет вспоминать его со слезою на глазах. Не потому, что Аваков хороший, а потому что такова природа украинцев. Они двадцать лет назад ругали Кучму, а сейчас очень многие обыватели вспоминают его правление чуть ли не как «золотой период».