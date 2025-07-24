ВОЙНА В ГАЗЕ
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Макрон: Франция признает Палестину в сентябре
Французский лидер пообещал официальное признание палестинского государства на Генассамблее ООН
Макрон: Франция признает Палестину в сентябре
/ Reuters
24 июля 2025 г.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна официально признает палестинское государство. Формальное объявление, по его словам, состоится в сентябре на Генеральной ассамблее ООН. Об этом он написал на X, подчеркнув: «Сегодня главное — чтобы война в Газе прекратилась, а гражданское население было спасено».

Макрон в последние месяцы все чаще выражает раздражение действиями Израиля в Газе. «Учитывая историческую приверженность Франции справедливому и устойчивому миру на Ближнем Востоке, я решил, что Франция признает палестинское государство, — отметил он. — Мир возможен».

Президент также опубликовал письмо, направленное главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу с уведомлением о принятом решении.

С учетом этого шага число стран, признающих палестинскую государственность, достигнет 142. Израиль и США выступают против этого признания.

В контексте заявления Франции усилилось дипломатическое давление на Израиль: более 25 стран, в основном европейских, на этой неделе осудили ограничения на доставку гуманитарной помощи в Газу и убийства палестинцев, пытавшихся добраться до еды.

Франция, где проживает самое большое еврейское и мусульманское население в Западной Европе, часто сталкивается с внутренними волнениями, вызванными ближневосточным конфликтом. На следующей неделе министр иностранных дел Франции будет сопредседательствовать на конференции в ООН по решению «два государства для двух народов».

Ранее Макрон уже высказывал «решимость признать палестинское государство».

Объявление последовало вскоре после того, как США досрочно покинули переговоры о прекращении огня в Газе в Катаре, обвинив ХАМАС в «отсутствии доброй воли».

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