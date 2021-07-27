Голосование за законопроект сплотило практически весь патриотический сегмент украинского парламента. Между внесением законопроекта в Раду и его принятием прошло всего полтора месяца – важно было успеть до проведения учредительного саммита Крымской платформы, запланированного на 23 августа.

О чем закон?

Статус коренных народов Украины предоставлен только крымчанам – крымским татарам, караимам и крымчакам. Все три этнические группы проживают на аннексированных территориях, которые фактически Украина не контролирует.

Законодательное определение коренных народов вполне соответствует нормам международного права. Это автохтонная этническая общность, этногенез которой сформировался на территории современной Украины и которая является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

На коренные народы распространяются дополнительные права и гарантии по сравнению с нацменьшинствами. В частности, это правовая защита от посягательства на этническую принадлежность и целостность самобытности, лишения культурных ценностей, депортации из мест компактного проживания, принудительной ассимиляции, разжигания расовой, этнической или религиозной ненависти. Также предоставляются дополнительные права (культурные, образовательные, языковые и информационные). Но главное – право на политическое самоопределение в пределах Украины и формирование собственного представительного органа.

Крымские татары остались не вполне довольны статьей 8 Закона, который предполагает верховенство Кабинета Министров утверждать или расформировывать представительный орган коренного народа. А разработка правил игры в сферах языков, культуры, образования, деятельности СМИ и т.д. коренных народов зависит от консультаций Кабмина с этими представительными органами. Очевидно, что данная норма нуждается в детализации.

Очень серьезная новация: часть 3 статьи 7 закона гарантирует право коренных народов на получение так называемой природной ренты (использование части доходов от продажи крымских природных ресурсов). Но она вступит в силу только после деоккупации Крыма.

Путин и немцы

Принятие закона резко взбодрило российский политикум. Вначале «отстрелялся холостыми» президент РФ Владимир Путин, сманипулировав где только можно. Невключение русских в список коренных народов – это якобы исключение их из коренных народов. Коренные народы в его трактовке – это те, кто живет в Украине «испокон веков». И теперь им придется или мимикрировать под титульную нацию, или эмигрировать. Далее пошли традиционные обвинения в нацизме, мол, для определения принадлежности к коренному народу придется измерять черепа, как в нацистской Германии.

Нервную реакцию российского политикума понять можно. Это означает, что на референдуме 2014 года голосовали люди, не обладающие ни малейшей коллективной политической правосубъектностью. Так что крымчане сами подкузьмили «материковым» русским.

Есть еще один нюанс, о котором все забыли. Ведь если бы русским в Украине предоставили подобный статус, его этнические представители имели бы право, во-первых, на самоопределение в границах Украины, а во-вторых, на формирование органов самоуправления. Фактически это альтернативная Минским договоренностям схема легализации оккупированных территорий Донбасса, претендующих на статус национальной автономии.

Но шанс на такой подарок от Украины уже утрачен безвозвратно. Не в последнюю очередь потому, что больше миллиона внутренних беженцев (внутренне перемещенных лиц) русского происхождения появились в Украине благодаря российской «ирреденте» на Донбассе. И выгнали их из своих домов их собственные «сородичи».

Кто такие русские в Украине?

Этому моменту придется уделить отдельное внимание. Начнем с того, что сама Россия не является национальным русским государством, на чем регулярно делают акцент местные русские националисты. Согласно последним изменениям в Конституцию РФ, во главу угла ставится не русский народ, а русский язык как «язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».

То есть государствообразующий народ РФ – не титульный русский суперэтнос, а русскоговорящие, независимо от этнического происхождения и культурной самобытности. А благодаря активному вытеснению собственных языков из образовательной сферы нацменьшинств РФ все может закончиться тем, что название государства не будет отражать наименование бывшего титульного этноса.

Но не только русские националисты остались недовольными. Татары и якуты заявили о дискриминации 25 миллионов граждан РФ, которые не считаются государствообразующими народами в понимании Конституции РФ.

Была еще программа «русских соотечественников», главным критерием которых был тот же русский язык. Но соотечественники – не коллективные, а индивидуальные субъекты права. Всей этой кашей Путин загнал украинских русских в беспросветный тупик. И если учитывать, что первоначально международное право под коренными народами подразумевало, говоря грубым языком, колонизированных или завоеванных аборигенов, то пассажи Путина могут быть восприняты русскими Украины как унижение.

Нацменьшинство как ролевая модель

В Украине есть отдельный закон о нацменьшинствах, под который подпадают и русские. Россия регулярно напоминает, что по переписи 2001 года в Украине проживало 17,3% русских (8,3 млн чел.). Но эти цифры довольно манипулятивны.

Во-первых, в то время национальная самоидентификация была скорее политической или социальной категорией. Во-вторых, на момент распада СССР русские в Украине были в основном мигрантами из других республик, приехавшими на крупные промышленные предприятия и осевшими на том же юго-востоке Украины. Еще одна категория русских Украины – военнослужащие и их потомки, живущие в Крыму. Остальным же придется «измерять черепа».

Эксперты ООН считают, что недавно приехавшие мигранты не могут сформировать национальное меньшинство в стране пребывания, даже если они получили ее гражданство (не говоря уже о коренном народе). Так что это вопрос дискуссии, чьими потомками являются современные русские – переселенцев XVII-XVIII веков или мигрантов советского периода.

Что касается длительности проживания нацменьшинства, то, к примеру, польское законодательство признает нацменьшинствами граждан Польши, чьи предки проживали на ее современной территории не менее 100 лет. А потомки должны доказать наличие самобытной культуры, языка и традиции. А русские Украины в большинстве своем могут похвастаться приверженностью к советскому культурному коду. «Прописка по наследству» даже на три поколения вглубь – это признак коренного жителя («местного»), но не коренного народа.

Все дело в том, что русские привыкли быть доминирующим меньшинством в национальных республиках СССР. Поэтому все разговоры о русских Украины как коренном народе – демагогия ради возврата общественной ролевой модели, утраченной после распада СССР.

Из нацменьшинств в коренные народы

Тут же повод для шантажа Киева появился у отдельных нацменьшинств. В первую очередь речь идет о венграх, которые не первый год активно (даже агрессивно) давят на Киев. В июле глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что раз венгры живут на территории Украины столетиями, то они тоже коренной народ – со всеми вытекающими политическими и социальными правами. Нет сомнений, что украинский МИД отнесется к словам Сийярто равнодушно.

Румынская диаспора еще в 2019 году обращалась к президенту Зеленскому с требованием признать украинских румын коренным народом. Очевидно, что принятие закона может активизировать эти усилия.

Под статус коренного народа Украины, помимо русских, не подпадают румыны, болгары, венгры, армяне и греки. Гагаузы тоже не упомянуты: у них есть свое образование за пределами Украины (автономия в Молдове), и их этногенез формировался не на территории нынешней Украины.

Будет ли крымско-татарская автономия в Крыму?

По международному законодательству коренные народы имеют право на самоопределение в части политической самоорганизации, и такая возможность им предоставлена законом – но только в пределах территории Украины. А значит, теоретически после деоккупации Крыма крымские татары могут ставить вопрос о национально-территориальной (а не национально-культурной) автономии.

Еще важно, будет ли успешной работа Крымской платформы. От этого будет зависеть и перспектива появления следующего пакета законов – о крымско-татарском народе и статусе национального Меджлиса. Хотя пока еще нет информации о том, в каком формате сможет участвовать Турция, но ее поддержка проекта важна.

Итак, на данный момент мы имеем дело с рамочным документом, где все термины и условия прописаны схематично. Что дает повод ожидать более четких и подробных формулировок в других нормативных актах.