Потери среди мирного населения Афганистана в первые шесть месяцев 2021 года резко выросли и достигли рекордного уровня, говорится в отчете Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA).

За январь-июнь текущего года погибли более 1659 мирных жителей Афганистана, еще 3524 были ранены. Этот показатель на 47% превышает значения первого полугодия 2020 года. При этом резкий рост числа убитых и раненых гражданских жителей Афганистана начался в мае – тогда же войска США и их союзники начали сворачивать свои миссии в стране и выводить войска, движение «Талибан» начало наступление на войска правительства Афганистана.

Только с мая по июнь были убиты 783 человека, ранены – 1609 человек. Это самый высокий показатель за эти месяцы с 2009 года, когда UNAMA начала документировать человеческие потери.

Около половины убитых и раненых в первом полугодии 2021 года – женщины и дети. За эти шесть месяцев 468 несовершеннолетних жителей Афганистана погибли, 1214 получили ранения. 219 женщин были убиты, 508 – ранены.

Вывод войск США и их союзников из Афганистана официально начался 1 мая. Операция должна закончиться к 11 сентября текущего года. Американская оккупация Афганистана началась 19 лет назад после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. США обвинили в терактах лидера «Аль-Каиды» Усаму бин Ладена, скрывавшегося тогда в Афганистане. Под этим предлогом началось вторжение в страну, большая часть которой на тот момент контролировалась движением «Талибан».