Почти каждый четвертый подозреваемый в сексуальных преступлениях в отношении малолетних в Польше оказался священником, следует из отчета Польской государственной комиссии по борьбе с педофилией.

C июля 2018 года до конца 2020 года были зарегистрированы 368 случаев в связи с подозрениями в подобных преступлениях.

В более чем трети случаев (35,6%) педофилом был родственник ребенка, в остальных ими оказывались посторонние люди. Среди них служители церкви составили около 30%.

Половине возможных жертв на момент предполагаемого совершения над ними актов насилия было меньше 15 лет. Некоторые преступления могли продолжаться более 10 лет.

Церковь классифицировала обвинения как обоснованные в 39% случаев, в 10% не признала. Половина инцидентов расследуется.

Польская государственная комиссия по борьбе с педофилией была основана в 2019 году. С тех пор она рассмотрела 349 дел, подозреваемых-священников в них – около сотни. Из всех рассмотренных дел комиссия передала 55 в прокуратуру страны. В том же отчете, где приводится статистика, члены комиссии предлагают создать институт специального детского омбудсмена, который будет заниматься подобными делами.

Конференция епископов Польши представила свой первый доклад о сексуальном насилии над несовершеннолетними со стороны католического духовенства в 2019 году. В нем были перечислены около 400 случаев за период с 1990 по 2018 год.